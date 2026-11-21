iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, gây chú ý nhờ thiết kế cao cấp và màn hình bên trong rộng 7,6 inch. Thiết bị được đánh giá cao nhờ khả năng hiển thị mượt mà, gần như không xuất hiện nếp gấp. Hiệu ứng chuyển đổi nội dung giữa màn hình ngoài và màn hình chính cũng được thực hiện linh hoạt.

Dù nhận được nhiều phản hồi tích cực, độ bền của iPhone Duo vẫn khiến một số người dùng lo ngại. Chỉ vài tuần sau khi giao hàng, một số khách hàng đã phát hiện màn hình bên trong xuất hiện vết nứt, nguyên nhân có thể liên quan đến bản lề. Apple cho biết sự cố chỉ ảnh hưởng đến một lượng nhỏ thiết bị và đã hỗ trợ đổi máy cho những người gặp vấn đề.

iPhone Duo có thiết kế cao cấp và màn hình bên trong rộng 7,6 inch.

Nhằm kiểm chứng khả năng hoạt động lâu dài của bản lề, CNET đã chế tạo một cỗ máy chuyên dụng để đóng mở iPhone Duo liên tục. Bắt đầu từ ngày 23.10, thiết bị đã trải qua hơn 300.000 chu kỳ gập mà chưa xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Với tần suất sử dụng khoảng 50 lần mỗi ngày, con số này tương đương 16,4 năm hoạt động.

Kết quả thử nghiệm cũng mang đến tín hiệu tích cực cho những người có ý định mua iPhone Duo đã qua sử dụng. Một chiếc máy từng trải qua 73.000 lần gập vẫn được ghi nhận có bản lề giữ độ bền tốt. Tuy nhiên, Apple chưa công bố số chu kỳ đóng mở mà hãng sử dụng để kiểm tra độ bền sản phẩm trong nội bộ.

Thiết bị được đánh giá cao nhờ khả năng hiển thị mượt mà.

Trong khi Apple vẫn giữ kín thông tin, nhiều đối thủ đã công khai giới hạn gập mở trên các thiết bị của mình. OPPO cho biết Find N6 hoàn thành 1 triệu chu kỳ gập, còn Samsung tuyên bố bản lề Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 chịu được 200.000 lần đóng mở. Motorola Razr Ultra (2026) đạt mức 400.000 lần, trong khi Honor Magic V5 được công bố có thể đạt 500.000 chu kỳ.

Dù chưa đưa ra thông số chính thức về độ bền bản lề iPhone Duo, Apple vẫn có thêm cơ sở để tạo niềm tin cho người dùng thông qua kết quả thử nghiệm của CNET. Cuộc cạnh tranh trong phân khúc điện thoại gập đang ngày càng sôi động khi các hãng liên tục cải tiến công nghệ bản lề. Khả năng chịu gập và độ bền sau thời gian dài sử dụng vì thế tiếp tục là những yếu tố được người mua quan tâm.