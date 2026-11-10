Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thu hơn 6,6 triệu tỉ đồng

Từ mức ngân sách khoảng 12.000 tỷ đồng mỗi năm trước khi có Nghị quyết số 57-NQ/TW, nguồn kinh phí dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tăng lên 95.000 tỷ đồng năm 2026, dự kiến đạt 120.000 tỷ đồng vào năm 2027. Cùng với sự thay đổi về nguồn lực, những sản phẩm công nghệ Việt Nam từng bước chinh phục thị trường, hạ tầng số phát triển mạnh và hoạt động nghiên cứu khoa học có thêm những kết quả đáng ghi nhận. Sau gần hai năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, một diện mạo mới đang dần hình thành, đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực trực tiếp của phát triển kinh tế - xã hội.