Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thu hơn 6,6 triệu tỉ đồng
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.618,9 nghìn tỉ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 4.981,2 nghìn tỉ đồng, tăng 12,9%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 847 nghìn tỉ đồng, tăng 17%; du lịch lữ hành đạt 85,7 nghìn tỉ đồng, tăng 18,1% và dịch vụ khác đạt 703,2 nghìn tỉ đồng, tăng 13,6%.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/ban-le-hang-hoa-va-dich-vu-tieu-dung-thu-hon-6-6-trieu-ti-dong.html