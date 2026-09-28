Bán lẻ Hà Nội dịch chuyển khỏi các trung tâm truyền thống

Trung tâm thương mại Hanoi Centre - điểm đến mới của bán lẻ. Ảnh: CTV

Thị trường bán lẻ Hà Nội đang dịch chuyển theo quá trình mở rộng đô thị, khi các cộng đồng dân cư, văn phòng, trường học và dịch vụ hình thành ngoài khu vực trung tâm truyền thống. Nhu cầu mua sắm, ăn uống và giải trí vì vậy ngày càng phân bổ theo các khu vực dân cư mới, mở thêm dư địa cho các thương hiệu.

Theo Công ty Savills Việt Nam, thu nhập bình quân hộ gia đình tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng kép 7,4% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2036, tạo thêm dư địa cho tiêu dùng. Trong 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,4%, trong khi doanh thu du lịch lữ hành tăng 17,1%. Sự gia tăng thu nhập cùng nhu cầu tiêu dùng và dịch vụ mở rộng đang tạo thêm thị trường cho các mô hình bán lẻ ngoài những khu vực trung tâm.

Tại Hà Nội, thị trường bán lẻ hiện đại tiếp tục duy trì hoạt động tích cực. Savills ghi nhận quý II/2026, tổng nguồn cung đạt khoảng 1,7 triệu m2, công suất toàn thị trường 89%, trong khi giá thuê gộp tầng trệt tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực trung tâm vẫn giữ vai trò quan trọng, nhất là với các thương hiệu cao cấp và những điểm đến đã có lượng khách ổn định. Tuy nhiên, quá trình mở rộng đô thị và phát triển hạ tầng đang tạo ra những cộng đồng dân cư mới với nhu cầu tiêu dùng riêng.

Khi nhà ở, văn phòng, trường học, dịch vụ và không gian vui chơi cùng hình thành, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng nhiều dịch vụ ngay tại khu vực sinh sống và làm việc. Điều này giúp các điểm bán lẻ mới giảm sự phụ thuộc vào lượng khách di chuyển từ trung tâm.

Quá trình mở rộng đô thị và phát triển hạ tầng đang tạo ra những cộng đồng dân cư mới với nhu cầu tiêu dùng riêng. Ảnh: Thu Hằng/Bnews

Ông William Gramond- Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại Savills Hà Nội cho rằng, các dự án cần cân nhắc kỹ hơn về cơ cấu khách thuê, cách xây dựng điểm đến, không gian công cộng và trải nghiệm tổng thể của khách hàng. Niều trung tâm thương mại đang tái định vị và làm mới thương hiệu để tiếp cận các nhóm khách hàng rộng hơn.

Sự dịch chuyển của thị trường khiến tiêu chí lựa chọn mặt bằng bán lẻ không còn chỉ dựa vào vị trí trung tâm hay lượng người qua lại. Các thương hiệu phải hiểu rõ đặc điểm dân cư, mức chi tiêu và nhu cầu dịch vụ của từng cộng đồng để xây dựng cơ cấu cửa hàng phù hợp.

Tại một số khu đô thị mới như Starlake Tây Hồ Tây, sự hiện diện đồng thời của cư dân, văn phòng, trường học, dịch vụ và cộng đồng quốc tế tạo ra nhu cầu đa dạng từ mua sắm hàng ngày, ăn uống đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí.

Khi Hà Nội tiếp tục phát triển theo hướng đa trung tâm, khả năng phân tích khách hàng và định vị địa điểm sẽ ngày càng quyết định hiệu quả của chiến lược bán lẻ. Thay vì tập trung vào một số điểm đến truyền thống, các thương hiệu có thêm lựa chọn tiếp cận người tiêu dùng ngay tại những cộng đồng đang hình thành.