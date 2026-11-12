Bản Lằn lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng

Bản Lằn có 228 hộ, 1.016 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận bản phối hợp với Ban Quản lý bản và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường và đời sống văn hóa. Năm 2026, bản tổ chức 6 buổi tuyên truyền, thu hút 1.570 lượt người; vận động nhân dân đóng góp 273 ngày công, 82 triệu đồng và vật liệu xây dựng các công trình chung.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Lằn, xã Mường Bang.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được duy trì, với 232/232 hộ đăng ký, trong đó 225 hộ đạt danh hiệu, chiếm 96,9%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên; công tác an sinh xã hội, chăm lo hộ khó khăn được quan tâm. Phong trào xây dựng khu dân cư “3 không” được triển khai hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân bản Lằn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La biểu dương kết quả bản Lằn đạt được trong các phong trào thi đua, cuộc vận động; mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong bản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng bản ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho bản Lằn.

Tại ngày hội, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho bản Lằn; động viên nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.