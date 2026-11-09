Bán lại Ford F-150 Lightning cũ, chủ xe thu về số tiền gần như mua mới

Theo Motor1, Ford F-150 Lightning từng không quá hấp dẫn khách hàng Mỹ, nhưng dường như đang trở thành “hàng hot” trên thị trường ôtô đã qua sử dụng. Gần đây, ít nhất một chủ xe đã bán thành công chiếc bán tải điện của Ford và thu về số tiền gần tương đương giá mua mới.

Trong nhóm Facebook có tên Ford F-150 Lightning Owners Group, một người dùng có tên JF đã đăng tải thông tin rằng Carvana đã trả cho anh số tiền “chỉ thấp hơn một chút so với mức giá mua mới” dành cho chiếc bán tải thuần điện.

Trong cuộc phỏng vấn với Torque News, JF cho biết anh từng rất yêu thích Ford F-150 Lightning và đã có thể mua được chiếc bán tải điện với mức giá rất hời.

Mặc dù yêu thích việc sở hữu một chiếc bán tải, người này cho biết chưa bao giờ sử dụng phần thùng xe phía sau.

“Chúng tôi muốn một chiếc xe nhỏ hơn. Khi giá trị bán lại đang tốt như hiện tại, đây có vẻ là thời điểm thích hợp để đổi xe”, JF chia sẻ với Torque News về lý do sang tay chiếc bán tải thuần điện.

Ford F-150 Lightning ra mắt lần đầu vào năm 2022 và chưa bao giờ bán chạy tương tự các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong.

Chỉ khoảng một năm trước, Ford chính thức thông báo sẽ tạm dừng sản xuất F-150 Lightning do doanh số thấp, trước khi chấm dứt hoàn toàn hoạt động sản xuất vào tháng 12/2025.

Bán tải điện F-150 Lightning cũng chưa bao giờ có mức giá phải chăng như những gì Ford từng hứa hẹn. Với mức giá khởi điểm từ 40.000 USD nhưng nhanh chóng tăng vọt lên 50.000 USD, chiếc xe bán tải điện của Ford đã trở nên quá đắt đỏ so với nhu cầu phổ thông tại thị trường Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào tháng trước, Jimmy Douglas - CEO của đại lý chuyên doanh xe điện Plug - cho biết khách hàng rất khó có thể chấp nhận sở hữu chiếc bán tải điện của Ford ở mức giá niêm yết.

Tuy nhiên khi giá bán lại đang giảm 50-60% so với giá gốc, Ford F-150 Lightning bỗng dưng trở thành một lựa chọn bán tải tuyệt vời trong tầm tiền.

Ford có kế hoạch thay thế bán tải thuần điện F-150 Lightning bằng một phiên bản xe điện phạm vi mở rộng (EREV). Về mặt kỹ thuật, chiếc xe này vẫn là bán tải điện, vận hành chủ yếu bằng motor điện và bộ pin. Tuy nhiên, xe sẽ có thêm một động cơ xăng, không truyền động trực tiếp mà làm nhiệm vụ sạc điện cho pin, giúp xe có thể chạy tối đa hơn 1.120 km.

Ford vẫn chưa công bố thời điểm F-150 Lightning EREV chính thức ra mắt. Chuyên trang Motor1 cho rằng mẫu xe này có khả năng sẽ được tung ra thị trường trước khi F-150 bước sang thế hệ tiếp theo, dự kiến vào cuối thập kỷ này.

Phúc Hậu