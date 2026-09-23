Ban kỷ luật VFF phạt bổ sung Huỳnh Tấn Sinh

Tình huống Huỳnh Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc từ phía sau.

Ở phút 78, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh của TP Đồng Nai liên tiếp hai lần đá từ phía sau vào chân Đình Bắc khi tranh chấp bóng ở gần giữa sân. Tuy nhiên, trọng tài FIFA Lê Vũ Linh chỉ rút thẻ vàng với Huỳnh Tấn Sinh.

Sau trận đấu, băng hình và tư liệu hai tình huống trên đã được gửi đến Ban kỷ luật VFF xem xét. Tại cuộc họp ngày 22-9, Ban kỷ luật VFF quyết định phạt bổ sung Huỳnh Tấn Sinh 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp.CLB TP Đồng Nai cũng kỷ luật nội bộ 2 cầu thủ trên với mức phạt 20 triệu đồng/cầu thủ. Riêng Huỳnh Tấn Sinh bị “treo giò” nội bộ 1 trận.