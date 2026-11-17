Chư tôn đức chứng minh

Hội nghị dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Công, Chứng minh Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Thượng toạ Thích Trung Nguyện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó ban Thường trực Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM; cùng sự tham dự của chư tôn đức trong Ban Thường trực, các thành viên và bộ phận Văn phòng Ban.

Hòa thượng Thích Hiển Đức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Hiển Đức cho biết hội nghị tập trung vào việc triển khai công tác Phật sự của Ban trong nhiệm kỳ mới, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự phối hợp giữa các thành viên, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tài chính, vận động nguồn lực và thực hiện các chương trình từ thiện xã hội.

Tiếp đó, Đại đức Thích Thiện Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM đã thông qua chương trình Phật sự những tháng cuối năm 2026, làm cơ sở để Ban triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, từng bước ổn định tổ chức và phát huy vai trò tham mưu, hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Giáo hội Thành phố.

Tại hội nghị, Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban đã trình bày dự thảo phương hướng hoạt động năm 2027 với 12 nội dung trọng tâm.

Chư tôn đức triển khai Phật sự cuối năm và phương hướng hoạt động năm 2027

Theo dự thảo, Ban sẽ tổ chức họp mặt đầu năm Xuân Đinh Mùi 2027, triển khai chương trình hoạt động và mở cửa văn phòng vào ngày mùng 6 Tết. Bên cạnh việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu, đề xuất các nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính và từ thiện xã hội, Ban sẽ chú trọng kiện toàn công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng lĩnh vực, tăng cường vai trò của Ban Thư ký và Văn phòng trong công tác tham mưu, điều phối, quản lý hồ sơ, văn thư và triển khai các hoạt động Phật sự.

Một trong những nhiệm vụ được quan tâm là tăng cường phối hợp với Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các ban chuyên môn trực thuộc, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện các chương trình Phật sự. Ban cũng dự kiến tổ chức các phiên họp định kỳ, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác cuối năm nhằm đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Chư tôn đức đóng góp ý kiến

Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế tài chính, Ban định hướng tổ chức các chương trình buffet chay và hoạt động gây quỹ Phật sự vào những dịp lễ lớn như Đại lễ Phật đản, Vu Lan - Báo hiếu và thời điểm cuối năm tại ba khu vực, nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động Phật sự của Ban.

Đối với công tác từ thiện xã hội, Ban tiếp tục phát huy tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật thông qua việc tổ chức, tham gia các chương trình an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo do Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát động, chỉ đạo; đồng thời chủ động xây dựng những chương trình thiết thực tại các khu vực trên địa bàn Thành phố.

Chư tôn đức tham dự

Ban cũng dự kiến phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thành phố và các địa phương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo tại các cơ sở tự viện; khảo sát, thăm hỏi và hỗ trợ các cơ sở bảo trợ xã hội Phật giáo, những tự viện đang chăm sóc người cao tuổi, trẻ em mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt nhân Tháng Nhân đạo hằng năm.

Ngoài ra, Ban sẽ đồng hành cùng Ủy ban MTTQVN các cấp trong các chương trình an sinh xã hội như “Quỹ Vì người nghèo”, “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và những hoạt động thiện nguyện, nhân đạo khác. Đồng thời, nghiên cứu thành lập các phân ban chuyên môn và tổ trực thuộc phù hợp với Hiến chương Giáo hội và Quy chế hoạt động của các cấp Giáo hội.

Lưu niệm sau phiên họp đầu tiên của Ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Hiển Đức nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm của chư tôn đức thành viên; đồng thời định hướng sớm ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy hiệu quả công tác vận động tài chính, gây quỹ và triển khai các chương trình từ thiện, an sinh xã hội. Hòa thượng mong muốn các thành viên đồng tâm hiệp lực, chủ động thực hiện tốt chương trình Phật sự đã đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Giáo hội Thành phố trong nhiệm kỳ mới.