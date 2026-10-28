Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Quang cảnh hội nghị.

Cho ý kiến vào tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc thông qua chủ trương giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Minh Châu 2 kết hợp đường trục xã Minh Châu kết nối với tỉnh Phú Thọ, các ý kiến đề nghị làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện dự án. Trong đó, cần bổ sung các văn bản thống nhất giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội; nêu rõ địa phương nào thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và quản lý sau đầu tư.

Kết luận nội dung này, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở ban hành nghị quyết. Đồng thời, đánh giá rõ hiệu quả kết nối liên vùng, hiệu quả kinh tế - xã hội; vị trí, quy mô, phương án kết nối với các quy hoạch có liên quan.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đóng góp ý kiến vào tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường, giai đoạn 2 (tỉnh Vĩnh Phúc cũ), các đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền ban hành, khả năng cân đối nguồn vốn, cơ sở điều chỉnh dự án.

Đối với chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các đại biểu cho rằng cần làm rõ sự cần thiết đầu tư dự án; bổ sung nội dung về phương án giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường, giai đoạn 2 (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) và quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp hoàn thiện các dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng thể thức, căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định.