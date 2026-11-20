Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự cuộc họp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách đã xem xét, thẩm tra dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án.

Qua thảo luận, Ban thống nhất thông qua chủ trương đối với 3 dự án, gồm: Đường dây 500kV mạch kép Điện gió Phila - Trạm cắt 500kV Nam Cấm (đoạn qua lãnh thổ Việt Nam); Trạm cắt 500kV Nam Cấm và các đoạn đường dây 500kV đấu nối chuyển tiếp 2 mạch đường dây 500kV Vũng Áng - Nho Quan (đối với phần diện tích mở rộng tại vị trí móng trụ T25-01 (VT80); Cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TL

Bên cạnh việc thống nhất về chủ trương, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ diện tích đất dự kiến thu hồi, làm rõ sơ đồ, vị trí các khu đất và phạm vi ảnh hưởng của từng dự án nhằm bảo đảm tính chính xác của hồ sơ, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện, đồng thời hạn chế những vướng mắc phát sinh khi triển khai trên thực tế.

Đối với dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất, Ban Kinh tế - Ngân sách xem xét 3 dự án.

Cụ thể, Khu đô thị sinh thái Phượng Hoàng tại phường Trường Vinh, diện tích khoảng 23,709 ha; Khu dân cư nông thôn tại xóm Bảo Thành, xã Hợp Minh, diện tích khoảng 14,97 ha; Khu dân cư nông thôn tại xã Minh Châu, diện tích khoảng 13 ha.

Đại diện Cục Kiểm lâm Nghệ An báo cáo tờ trình dự thảo Nghị quyết liên quan lĩnh vực của ngành. Ảnh: TL

Các ý kiến tại cuộc họp đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn căn cứ pháp lý, cơ sở đề xuất đưa các khu đất vào danh mục đấu thầu; đồng thời rà soát, hoàn thiện các thành phần hồ sơ, bảo đảm tính đầy đủ, chặt chẽ và phù hợp với quy định hiện hành trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Cũng tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Cấm - Đại lộ Vinh - Cửa Lò đến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

Để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư, Ban đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ tổng diện tích đất cần thu hồi, rà soát kỹ hướng tuyến, phương án giải phóng mặt bằng; đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Bí thư Đảng uỷ phường Thái Hòa Chu Anh Tuấn phát biểu góp ý nội dung các dự thảo Nghị quyết. Ảnh: TL

Kết luận nội dung thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, dự thảo báo cáo, nghị quyết. Trong đó, cần chú trọng tính pháp lý, tính chính xác của số liệu, diện tích đất và các điều kiện triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6, khóa XIX sắp tới.