Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII

Sáng 2-10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa tiến hành cuộc họp thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp thẩm tra.

Trên cơ sở nội dung UBND tỉnh trình và ý kiến các thành viên dự họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình liên quan đến quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh.

Đối với chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Resort Spa nho - Trang trại trồng nho - Nhà máy sản xuất rượu vang nho Ninh Thuận tại xã Vĩnh Hải, ban đề nghị cơ quan trình làm rõ sự phù hợp của dự án với các quy hoạch có liên quan; việc đáp ứng nguyên tắc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp; việc thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án này. Đồng thời, làm rõ số liệu diện tích rừng phòng hộ còn chênh lệch giữa các nội dung trình.