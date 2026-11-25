Tham dự phiên họp thẩm tra có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND một số phường, xã.

Các đại biểu dự phiên họp thẩm tra

Tại phiên họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tập trung thẩm tra các nội dung gồm: Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí thẩm định thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cùng đó, phiên họp thẩm tra các nội dung Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh năm 2026 và Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến tại phiên họp thẩm tra

Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu và nghe đại diện các sở, ngành trình bày báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các đại biểu dự họp đã tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến cụ thể đối với từng nội dung thẩm tra.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp thẩm tra

Trong đó, đối với Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chuẩn hóa các số liệu; bổ sung đầy đủ kết quả kiểm tra, thanh tra còn thiếu; điều chỉnh một số từ ngữ bảo đảm phù hợp với nội dung báo cáo.

Đồng thời, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, sắp xếp lại bố cục, chỉnh sửa kỹ thuật trình bày và bổ sung các kiến nghị, đề xuất cụ thể nhằm làm rõ những nội dung cần tập trung giải quyết trong thời gian tới…

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu ý kiến tại phiên họp thẩm tra

Đối với nội dung báo cáo của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, các đại biểu cơ bản đồng tình với đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Đồng thời các đại biểu đề nghị Sở Tài chính chuẩn hóa, cập nhật số liệu đến thời điểm gần ngày thông qua báo cáo tại kỳ họp; bổ sung dự thảo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2027 với các chỉ tiêu, số liệu phù hợp trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2026.

Đối với nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và nội dung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí thẩm định thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở Nông nghiệp và Môi trường trình, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo.

Việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất được các đại biểu đánh giá là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, bồi thường, tái định cư... Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa câu chữ, thể thức và kỹ thuật trình bày bản dự thảo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp thẩm tra

Kết luận phiên họp thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung được xem xét tại phiên họp. Đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và đại biểu dự họp; tiếp tục rà soát, đối chiếu nội dung, số liệu trong hồ sơ, bảo đảm tính thống nhất và chính xác.

Đối với những vấn đề được góp ý, đồng chí yêu cầu các cơ quan soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện; chú trọng rà soát, chỉnh lý câu chữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng các tài liệu trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp.