Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Sáu

Đồng chí Lỳ Thị Phương Diện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các dự thảo Nghị quyết được thẩm tra gồm: Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại Nghị quyết số 270/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 và Nghị quyết số 287/NQ-HĐND ngày 27/2/2026 của HĐND tỉnh; phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; quyết định loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân tại các xã trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp thẩm tra.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo, đồng thời đề nghị UBND tỉnh làm rõ giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11,02%; xác định những chỉ tiêu ngành kinh tế cấp 1 còn khó đạt, các chỉ tiêu có khả năng bù đắp và giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu đề ra. Đại biểu cũng đề nghị làm rõ các nguồn vốn có khả năng huy động, những dự án có khả năng triển khai, tạo động lực thực hiện mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội 25.000 tỷ đồng.

Đối với dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đề nghị làm rõ sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn đối với 23 dự án đầu tư mới; rà soát danh mục, tên dự án, địa danh theo địa giới hành chính hiện hành, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ và thực tế.

Đại diện Sở Tài chính làm rõ một số nội dung tại cuộc họp thẩm tra.

Về Chương trình phát triển nhà ở, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát tên gọi, phạm vi và kỹ thuật xây dựng dự thảo Nghị quyết; làm rõ cơ sở xác định số lượng nhà ở xã hội tăng; cơ cấu nguồn vốn, thời gian bố trí và khả năng cân đối ngân sách để thực hiện chương trình.

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải trình, làm rõ các nội dung liên quan.

Với dự thảo Nghị quyết quyết định loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân tại các xã trên địa bàn tỉnh, các đại biểu tập trung trao đổi về số dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân đã triển khai; căn cứ, cơ sở xác định nhu cầu và khả năng tổ chức thực hiện.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lỳ Thị Phương Diện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra, bảo đảm chất lượng, đúng quy định trước khi trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét, quyết định.