Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra đề xuất điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP của Nghệ An

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Dự cuộc họp có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách dự cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư đối với nhiều dự án

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) năm 2026; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất phương án trình của UBND tỉnh về bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương đối với Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An”.

Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Kỳ Thanh nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết cho ý kiến điều chỉnh phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất các nội dung UBND tỉnh trình. Trong đó có điều chỉnh, bổ sung danh mục 17 dự án trọng điểm, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An để ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương (bao gồm nguồn bổ sung 50% theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội).

Đối với các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch trung hạn 2026 - 2030 được đề xuất điều chỉnh giảm vốn 12 dự án với tổng hơn 1.391 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 21 dự án với tổng hơn 1,786 tỷ đồng; bổ sung thêm 1 dự án mới có tổng vốn 200 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng nêu ý kiến về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công. Ảnh: Mai Hoa

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng 39 dự án được đề xuất thu hồi đất với tổng diện tích đất dự kiến hơn 246 ha.

Điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP

Về dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 tỉnh Nghệ An, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình, bao gồm các chỉ tiêu kinh tế và văn hóa - xã hội, giai đoạn 2026 - 2030 và chỉ tiêu năm 2026. Đáng quan tâm là điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11 - 12%.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia ý kiến tại cuộc họp thẩm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá toàn diện các danh mục dự án đề xuất thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án đầu tư. Trong đó, cần xem xét kỹ sự phù hợp với quy hoạch, nhu cầu thực tế và khả năng hoạt động, phát triển lâu dài của từng dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Hữu Lê tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra liên quan đến dự án.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra và thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua các dự thảo về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 2, Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 về việc ban hành bảng giá đất các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến được nêu tại cuộc họp thẩm tra; đồng thời rà soát, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5, được tổ chức vào chiều 21/10. Ảnh: Mai Hoa

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 05/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (khu đất thực hiện dự án Bệnh viện Lão khoa và phục hồi chức năng Nghệ An)...