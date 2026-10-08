Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết lĩnh vực kinh tế

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về việc điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 5); ban hành danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2026; việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các đại biểu cho ý kiến vào tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường từ xóm Thỏi Láo, xã Phú Vinh đi xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (nay là xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ).

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết; đồng thời tập trung làm rõ cơ sở khoa học, căn cứ pháp lý, tính thực tiễn của các tờ trình, dự thảo nghị quyết và một số nội dung còn ý kiến khác nhau.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo một số nội dung thẩm tra.

Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đề nghị các sở, ngành thẩm định, rà soát chặt chẽ danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; việc điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công; việc triển khai các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, để việc ban hành các tờ trình, nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát các nội dung tờ trình; tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện các tờ trình và dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.