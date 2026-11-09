Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung về đầu tư công

Cùng dự có đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND các xã, phường có dự án đang triển khai.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự phiên họp

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Lạng Sơn phát biểu tại phiên họp

Lãnh đạo UBND xã Na Dương phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, đại diện Sở Tài chính trình bày tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 và vốn vay lại nước ngoài năm 2026; tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường trình dự thảo tờ trình của UBND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2027 và điều chỉnh danh mục các dự án phải thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Liên quan đến các nội dung nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết và tính khả thi của các nội dung trình. Cùng đó, các đại biểu cũng đề nghị Sở Tài chính làm rõ, đánh giá thêm tác động của việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công có ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khả năng triển khai các dự án.

Đối với nội dung dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027, các đại biểu đều đề nghị cơ quan soạn thảo tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm ưu tiên bố trí vốn thực hiện chương trình phát triển giao thông nông thôn; các chương trình giáo dục và đào tạo; phương án bố trí trả nợ gốc, lãi vay theo khoản 3, Điều 52, Luật Đầu tư công…

Lãnh đạo UBND xã Chi Lăng phát biểu tại phiên họp

Về nội dung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2027 và điều chỉnh danh mục các dự án phải thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đại diện UBND xã Chi Lăng đề nghị bổ sung thêm danh mục công trình xây dựng đường giao thông xung quanh đền Chi Lăng phục vụ kỷ niệm 600 năm chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang trong năm 2027.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung thẩm tra

Phát biểu kết luận từng nội dung thẩm tra, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với trình tự xây dựng, trình dự thảo các nghị quyết về đầu tư công. Trên cơ sở kết quả thảo luận tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Sở Tài chính, cơ quan soạn thảo các văn bản rà soát các căn cứ pháp lý, danh mục các dự án, số liệu nguồn vốn, tránh trùng lặp về danh mục và tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp bổ sung, hoàn thiện các văn bản ngay trong ngày 9/11/2026.

Đối với danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2027, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản đồng tình với dự thảo và đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại danh mục thu hồi đất năm 2027. Riêng công trình xây dựng đường giao thông phục vụ kỷ niệm 600 năm chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang, Ban Kinh tế - Ngân sách đồng tình bổ sung vào danh mục dự án thu hồi đất năm 2027 và đề nghị UBND xã Chi Lăng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp thẩm tra, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung tờ trình liên quan đến thực hiện đầu tư công của tỉnh có ý nghĩa quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, củng cố hạ tầng chiến lược của tỉnh trong năm 2027 và giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh về nội dung thẩm tra đối với kế hoạch đầu tư công đặc biệt lưu ý về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, lĩnh vực đầu tư, thứ tự danh mục ưu tiên; tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư… Các nội dung sau khi hoàn thành thẩm tra báo cáo Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, khoa học, tính khả thi cao trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.