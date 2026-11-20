Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đại diện UBND các phường, xã.

Các đại biểu tham dự phiên họp thẩm tra

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự phiên họp thẩm tra

Đại biểu tham gia phát biểu tại phiên họp

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp buổi sáng, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tập trung thẩm tra 4 nội dung do các sở, ngành trình gồm: Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 44 ngày 10/12/2025 về thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39 ngày 10/12/2025 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36 ngày 2/5/2019 về mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh (thay thế Nghị quyết số 05 ngày 28/3/2025).

Thảo luận đối với 4 nội dung này, các đại biểu đã tập trung góp ý vào các vấn đề như: căn cứ pháp lý, thẩm quyền, sự cần thiết ban hành các nghị quyết. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát bổ sung cơ sở chính trị và các quy định liên quan; bảo đảm nội dung không trùng lặp, thống nhất về thuật ngữ, cách diễn đạt.

Đối với các nội dung về phát triển giao thông nông thôn, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và lãnh đạo UBND các xã, phường đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung làm rõ kết quả thực hiện đề án năm 2026; thứ tự ưu tiên các công trình, cơ cấu nguồn vốn thực hiện đề án bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và thực tiễn địa phương. Cùng đó, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát tờ trình, bảng biểu và dự thảo nghị quyết để bảo đảm tính thống nhất, đúng quy định.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp

Buổi chiều cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các đại biểu tiếp tục phiên họp để thẩm tra 5 nội dung gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2026, phương án dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2027; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2027; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bố trí vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2026;Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu tại phiên họp

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu kết luận tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp thẩm tra, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung thẩm tra tại phiên họp là rất quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2027 và những năm tiếp theo. Do đó các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia thảo luận làm rõ các nội dung phục vụ kỳ họp cuối năm bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, có tính khả thi cao, dễ tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - Ngân sách hoàn thiện các báo cáo thẩm tra bảo đảm khách quan, chặt chẽ, có tính thuyết phục cao.

Kết luận các nội dung tại phiên họp thẩm tra, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất cao với các tờ trình và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu; khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, đúng quy định pháp luật, làm cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp cuối năm 2026.

Riêng đối với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 28/3/2025 của HĐND tỉnh) do Sở Công Thương trình, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị chưa xem xét tại phiên họp lần này.