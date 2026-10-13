Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ 4

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; điều chỉnh, hủy bỏ danh mục các dự án thu hồi đất đã được thông qua; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất theo Nghị quyết số 152/2025/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của HĐND tỉnh; danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm năm 2026 (đợt 2) theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội; quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2027.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Vi Đức Thọ phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về căn cứ điều chỉnh, tiến độ thực hiện các dự án; công tác giải phóng mặt bằng, phương án bồi thường, tái định cư; bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; định mức chi, mức hỗ trợ đối với các đơn vị sự nghiệp và phân chia vùng để phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2027.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm đầy đủ nội dung, phạm vi, đối tượng áp dụng và đúng thể thức văn bản để trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.