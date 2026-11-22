Tham dự phiên họp thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND một số phường, xã.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra

Các đại biểu dự phiên họp thẩm tra

Tại phiên họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tập trung thẩm tra các nội dung do các sở, ngành trình gồm: Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2027; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2027; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2027 tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo UBND các phường tham dự phiên họp thẩm tra

Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu và nghe đại diện các sở, ngành trình bày báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, các đại biểu dự họp đã tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến cụ thể đối với từng nội dung thẩm tra.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết tại phiên họp thẩm tra

Trong đó, đối với chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh và chuẩn hóa số liệu trong hồ sơ; làm rõ phương pháp xây dựng chương trình, bổ sung các minh chứng và số liệu cụ thể để tăng tính thuyết phục. Đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến liên quan đến nguồn vốn, xử lý nước thải, chất thải rắn; chuẩn hóa số liệu, thông tin về quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu, khu, cụm công nghiệp, hệ thống trường học và các nội dung liên quan, bảo đảm tính chính xác, thống nhất và phù hợp với thực tế.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát biểu tại phiên họp thẩm tra

Uỷ viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp thẩm tra

Đối với Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2027, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; bổ sung phân tích nguyên nhân đối với những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; đánh giá đầy đủ những khó khăn, hạn chế, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, việc điều hành và phân bổ nguồn lực, tiến độ cũng như hiệu quả đầu tư…

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại phiên họp thẩm tra

Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp thẩm tra

Về nhiệm vụ, giải pháp, các đại biểu đề nghị Sở Tài chính bổ sung những giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó có triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, chất lượng cao; nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong công tác thu ngân sách... Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo rà soát, xác định rõ nguồn số liệu, bảo đảm tính chính xác, thống nhất và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp thẩm tra để hoàn thiện báo cáo.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp thẩm tra

Kết luận phiên họp thẩm tra, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung; đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các thành viên của ban và đại biểu dự họp; tập trung rà soát kỹ nội dung, số liệu và tính thống nhất giữa các tài liệu trong hồ sơ. Đối với những nội dung được góp ý, các sở, ngành chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung, bảo đảm các báo cáo đánh giá đúng thực chất tình hình và các tờ trình, dự thảo nghị quyết có cơ sở thực tiễn, tính khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVIII.