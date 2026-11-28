Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xem xét, thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết do ban chủ trì gồm: Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động đối với các đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh; giao kế hoạch vốn viện trợ năm 2026. Đồng thời, phối hợp thẩm tra 5 dự thảo nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chính sách dân tộc, quản lý tài nguyên rừng và phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở địa phương.

Theo dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hoạt động đối với các đảng ủy xã, phường, mức chi tối đa bằng 40% mức chi tương ứng của tỉnh, không vượt quá mức tối đa 50% theo quy định tại Quy định số 113-QĐ/VPTW của Trung ương. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản tán thành với bố cục và các nhóm nội dung của dự thảo nghị quyết.

Đối với dự thảo Nghị quyết về giao kế hoạch vốn viện trợ năm 2026, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với phương án bố trí 13 tỷ đồng để thực hiện các khoản chi viện trợ cho 3 tỉnh Phoong Sa Ly, U Đôm Xay và Luông Pha Bang (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), theo nội dung Tờ trình số 10646/TTr-UBND ngày 22/11/2026 của UBND tỉnh.

Đồng chí Lỳ Thị Phương Diện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất các nội dung cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi, làm rõ một số nội dung, đề xuất chỉnh sửa về từ ngữ, cách diễn đạt và tính thống nhất trong các dự thảo nghị quyết. Đối với phương án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2026 để thực hiện nhiệm vụ chi viện trợ, Ban đề nghị làm rõ cơ sở, sự phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phương án sử dụng kinh phí đã được phê duyệt. Qua đó, bảo đảm các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét có căn cứ, phù hợp quy định và khả năng cân đối nguồn lực, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết được thông qua.