Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề)

Tham dự có đồng chí Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng phát biểu kết luận.

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 5 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết quyết định số vốn điều lệ ban đầu và vốn điều lệ bổ sung cấp cho Quỹ Nhà ở tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp xã phân bổ chi tiết nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, danh mục dự án đầu tư công vốn ngân sách nhà nước của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành các nghị quyết; thảo luận, trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến các tiêu chí, cách chấm điểm, đánh giá năng lực giải ngân, dự kiến phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo hài hòa giữa các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định để trình Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh.