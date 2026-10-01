Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề)

Dự hội nghị có đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh. Chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp có năng lực đầu tư các dự án quy mô lớn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo việc làm cho người dân. Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc nông nghiệp sạch, có tổng vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên và đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Các đại biểu đề nghị làm rõ thực trạng, đối tượng và nội dung hỗ trợ; rà soát mức hỗ trợ, nguyên tắc phân bổ nguồn lực và thời gian thực hiện. Tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án; quy định rõ cam kết của doanh nghiệp và trách nhiệm hoàn trả kinh phí nếu kê khai không đúng, sử dụng vốn sai mục đích hoặc không thực hiện đúng cam kết.

Đối với dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn ngân sách địa phương, các đại biểu đề nghị bổ sung đánh giá kết quả thực hiện các nguồn thu giai đoạn 2021 - 2025; làm rõ cơ cấu, hiệu quả từng nguồn vốn; rà soát các dự án chuyển tiếp và nhu cầu vốn để hoàn thành, giải ngân dứt điểm. Đồng thời, cần làm rõ nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn dự án và khả năng cân đối vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo dự thảo, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới bố trí vốn tập trung, trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021 - 2025 và phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được giao.

Ban thẩm tra dự thảo Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư 4 dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã. Việc dừng chủ trương đầu tư xuất phát từ yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, khiến một số địa điểm dự kiến xây dựng không còn phù hợp với phương án sử dụng trụ sở khi có sự thay đổi về tổ chức.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất trình các dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra, tiếp tục rà soát tính pháp lý và nội dung, bảo đảm hồ sơ trình kỳ họp đầy đủ, rõ ràng, có căn cứ phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.