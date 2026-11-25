Tham dự có các đồng chí: Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Cuộc họp tiến hành thẩm tra 6 dự thảo nghị quyết gồm: Ban hành quy định mức chi ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh; thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045; Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện; Quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy các xã, phường; Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường; Quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Qua thẩm tra, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát căn cứ pháp lý, phạm vi điều chỉnh, bảo đảm các quy định thống nhất với văn bản hiện hành, tránh trùng lặp, chồng chéo. Đồng thời, làm rõ nội dung, mức chi; phân định kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật. Các mức chi cần phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm nguồn lực thực hiện. Các đại biểu cũng đề nghị cập nhật đầy đủ những nội dung đã tiếp thu qua khảo sát, thẩm định; làm rõ các chỉ tiêu về diện tích, chất lượng nhà ở, bảo đảm phù hợp với thực tế và có tính khả thi; bổ sung đánh giá thực trạng, nhu cầu nhà ở công vụ, định hướng phát triển nhà ở đến năm 2045…

Kết luận cuộc họp, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Mạc Thanh Tâm cơ bản nhất trí với các nội dung; đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến; tập trung rà soát nội dung, số liệu và tính thống nhất giữa các tài liệu trong hồ sơ. Đối với những nội dung được góp ý, các sở, ngành chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung, bảo đảm các tờ trình, dự thảo nghị quyết có cơ sở thực tiễn, tính khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp tới.