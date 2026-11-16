Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, UBND tỉnh đề xuất thu hồi 3,512ha đất để thực hiện Dự án Nghĩa trang nhân dân khu Đồng Sản, xã Xuân Lãng, do Ban Quản lý dự án xã Xuân Lãng làm chủ đầu tư. Qua rà soát, thẩm định, dự án được xác định thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và đủ điều kiện trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tại hội nghị.

Đối với Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0+00-Km19+00), UBND tỉnh đề xuất tổng mức đầu tư khoảng 5.850 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 4.278 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.572 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2026-2030. Dự án có chiều dài xây dựng khoảng 12,25km, đi qua phường Tân Hòa và xã Đà Bắc, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 22m. Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ với đoạn cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang triển khai, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, giảm áp lực cho quốc lộ 6, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Đối với dự thảo nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động, UBND tỉnh đề xuất mức trợ cấp 327.600 đồng/người/ngày đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm (từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau), mức trợ cấp được tăng thêm 50%. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác.

Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh nhấn mạnh: Việc thẩm tra các dự thảo nghị quyết phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

Đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu, đơn vị soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ các nội dung liên quan đến căn cứ pháp lý, nguồn vốn, tiến độ và điều kiện tổ chức thực hiện; đồng thời tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết.

Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp, hoàn thiện báo cáo thẩm tra, trình HĐND tỉnh khóa XX xem xét, quyết định tại kỳ họp chuyên đề theo quy định.