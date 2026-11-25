Các đại biểu dự cuộc họp.

Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10%, đạt mục tiêu Chính phủ giao; dự kiến có 33/40 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá đạt và vượt kế hoạch; GRDP bình quân ước đạt 56,07 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 3.927 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt trên 15.000 tỷ đồng, lượng khách du lịch ước đạt 3,12 triệu lượt.

Các nhiệm vụ đột phá, dự án hạ tầng chiến lược và động lực tăng trưởng mới được tập trung thúc đẩy. Tỉnh hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tỉnh, mở rộng không gian và định hướng phát triển mới; đẩy nhanh tiến độ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, chuẩn bị triển khai cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; ưu tiên đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Nhiều dự án năng lượng, chế biên sâu khoáng sản, nông, lâm sản được triển khai.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ước giảm 3,01 điểm phần trăm. An ninh, quốc phòng được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng. Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo nêu rõ một số tồn tại như tiến độ đầu tư, giải ngân vốn và huy động nguồn lực phát triển chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng phát triển và điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội còn chênh lệch giữa các vùng; chất lượng cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh còn thấp; chuyển đổi số chưa đồng đều…

Các đại biểu phân tích, làm rõ các nội dung báo cáo trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể theo từng lĩnh vực. Nhiều vấn đề được tập trung thảo luận như nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; đánh giá chất lượng, tính bền vững của tăng trưởng và xác định động lực phát triển năm 2027; giải pháp huy động nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án trọng điểm và các chương trình mục tiêu quốc gia; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo và liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Các ý kiến cũng tập trung vào giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng kinh tế cửa khẩu, thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng; làm rõ nguyên nhân biến động các nguồn thu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách…

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách xem xét, thẩm tra các báo cáo: Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2027; tình hình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết luận cuộc họp, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Mạc Thanh Tâm đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh khóa XVIII.