Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra 4 nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 9-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra 4 nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Trên cơ sở nội dung UBND tỉnh trình và ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với chủ trương trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối với Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Hòn Rọ (diện tích 19.943,4m², tổng vốn đầu tư 465,8 tỷ đồng) và Dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải nhựa Nam Vân Phong (diện tích 35.100m², tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng). Cả hai dự án đều dự kiến triển khai tại xã Bắc Ninh Hòa, thuộc Khu Kinh tế Vân Phong.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan trình tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm đúng quy định; làm rõ sự phù hợp của các khu đất dự kiến đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất nêu trên với các quy hoạch có liên quan và hiện trạng quy hoạch sử dụng đất của 2 khu đất này.

Đối với nội dung trình HĐND tỉnh xem xét danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh (khu đất có diện tích hơn 56.453m² tại phường Nha Trang để thực hiện Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội ACC-NT), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan trình rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đúng quy định. Đồng thời, giải trình rõ phần diện tích chồng lấn của khu đất này với dự án khác và đề xuất phương án xử lý đối với phần diện tích này.

Cũng tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài sản công trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập địa giới hành chính, gồm: Nghị quyết số 03 năm 2018 của HĐND tỉnh Khánh Hòa (trước sắp xếp) về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 05 năm 2018 của HĐND tỉnh Khánh Hòa (trước sắp xếp) về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 17 năm 2024 của HĐND tỉnh Ninh Thuận (trước sắp xếp) quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, vật tiêu hao, hàng hóa, dịch vụ và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng thống nhất với nội dung UBND tỉnh trình về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03 năm 2025 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.