Đại diện lãnh đạo UBND đặc khu Cồn Cỏ báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: M.T

Năm 2026, UBND đặc khu Cồn Cỏ đã hoàn thiện đề án phát triển đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh trình Bộ Tài chính xem xét, thẩm định; lập Quy hoạch chung đặc khu đến năm 2050 và tích hợp các nội dung điều chỉnh quy hoạch vào quy hoạch tỉnh. Hoàn thiện đề án di dân, xây dựng cộng đồng dân cư ổn định, phát triển bền vững đặc khu Cồn Cỏ, giai đoạn 2026-2030.

Về phát triển kinh tế, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 49 tỉ đồng. Hoạt động du lịch tiếp tục có bước phát triển. Đến ngày 10/11, đặc khu đã đón hơn 12.000 lượt khách, đạt 100,6% kế hoạch; doanh thu du lịch ước đạt trên 19 tỉ đồng, cao hơn năm 2025 là 5,7 tỉ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định.

Các đại biểu góp ý, thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: M.T

Trong năm 2027, UBND đặc khu Cồn Cỏ xác định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, phát huy, tiềm năng lợi thế, huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội; trọng tâm là du lịch-dịch vụ, quản lý chặt chẽ tài nguyên môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: M.T

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND đặc khu Cồn Cỏ tiếp tục rà soát và bổ sung các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế-xã hội năm 2027; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung đặc khu Cồn Cỏ đến năm 2050; phối hợp cùng các sở, ngành liên quan để sớm có các kiến nghị cụ thể về phân bổ kế hoạch đầu tư công nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đặc biệt, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị đặc khu Cồn Cỏ tập trung thực hiện các kết luận của Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành về thu-chi ngân sách, đầu tư công, vấn đề nước sạch-môi trường trên địa bàn. Đây là căn cứ quan trọng để Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh có cơ sở hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.