Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với các xã, phường về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về những khó khăn sau khi tiếp nhận danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; khả năng triển khai các dự án chuyển tiếp; khả năng cân đối vốn; việc hoàn thiện hồ sơ và quyết toán các dự án đã hoàn thành.

Các xã, phường trao đổi về những khó khăn sau khi tiếp nhận danh mục đầu tư công trung hạn.

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tại các xã, phường còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ bàn giao của một số dự án do cấp huyện, cấp xã (trước đây) quản lý chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến việc lập hồ sơ quyết toán đối với công trình đã hoàn thành.

Sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số dự án chuyển tiếp có quy mô và tính chất vượt quá khả năng quản lý, thực hiện của cấp xã. Một số công trình, dự án kéo dài thời gian thực hiện; việc đôn đốc triển khai và trách nhiệm của nhà thầu còn hạn chế; khối lượng thi công còn lớn, dẫn đến có khả năng không đạt tiến độ đề ra.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng kết luận buổi làm việc.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng đề nghị các địa phương rà soát danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Phân loại các dự án chuyển tiếp theo khả năng của xã; những dự án không còn phù hợp cần được đề xuất đưa ra khỏi danh mục; lựa chọn các công trình thực sự cần thiết để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Các địa phương khẩn trương rà soát hồ sơ, tài liệu, tài sản và công nợ liên quan đến từng công trình, dự án, bảo đảm quyết toán đúng quy định. Đối với các dự án kéo dài, cần xác định rõ khối lượng đã hoàn thành, số vốn còn thiếu; thường xuyên theo dõi, tổng hợp để chủ động đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn.