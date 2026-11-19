Đoàn đến khảo sát Dự án đầu tư tuyến đường liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuyến đường ĐT.980 Gành Hào - Giá Rai - Phó Sinh - Cạnh Đền nối với đường Hồ Chí Minh, đoạn Phó Sinh - Cạnh Đền, tại các xã Vĩnh Phước và Ninh Thạnh Lợi; Dự án xây dựng tuyến đường từ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long (cũ) đến Ba Đình, tại các xã Phước Long, Ninh Thạnh Lợi và Vĩnh Lộc; Dự án đầu tư xây dựng cầu Hoà Bình 2, xã Hoà Bình.

Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình Dự án đầu tư tuyến đường liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuyến đường ĐT.980 Gành Hào - Giá Rai - Phó Sinh - Cạnh Đền nối với đường Hồ Chí Minh, đoạn Phó Sinh - Cạnh Đền, tại các xã Vĩnh Phước và Ninh Thạnh Lợi.

Đây là 3 trong số 4 dự án do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, quản lý, được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026.

Theo ông Lương Quí Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh, đến thời điểm này, Dự án đầu tư tuyến đường liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuyến đường ĐT.980 Gành Hào - Giá Rai - Phó Sinh - Cạnh Đền nối với đường Hồ Chí Minh, đoạn Phó Sinh - Cạnh Đền, đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Dự án đầu tư tuyến đường liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuyến đường ĐT.980 Gành Hào - Giá Rai - Phó Sinh - Cạnh Đền nối với đường Hồ Chí Minh, đoạn Phó Sinh - Cạnh Đền, tại các xã Vĩnh Phước và Ninh Thạnh Lợi, đã giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Hoà Bình 2, khối lượng thực hiện đạt khoảng 40% và đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trao đổi, tìm hiểu tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Dự án xây dựng cầu Hoà Bình 2.

Dự án xây dựng cầu Hoà Bình 2 đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026.

Được biết, năm 2026, Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh được giao làm chủ đầu tư 45 dự án, công trình với tổng số vốn hơn 1.379 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/10, đơn vị đã giải ngân trên 888,2 tỷ đồng, đạt khoảng 64,4% kế hoạch. Riêng Dự án xây dựng tuyến đường từ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long (cũ) đến Ba Đình, tính tới ngày 31/10 mới giải ngân đạt 24,6%; Dự án xây dựng cầu Vàm Xáng giải ngân đạt 47,4%.

Theo ông Lương Quí Thái, đối với Dự án xây dựng tuyến đường từ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long (cũ) đến Ba Đình, Ban cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2025 chuyển sang.

Riêng Dự án xây dựng cầu Vàm Xáng, xã Đông Hải, đối với gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đơn vị tư vấn đã hoàn thành công việc. Sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban sẽ trình Sở Xây dựng thẩm định.

Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình Dự án xây dựng tuyến đường từ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long (cũ) đến Ba Đình, tại các xã Phước Long, Ninh Thạnh Lợi và Vĩnh Lộc.

Tại buổi khảo sát, các thành viên đoàn đã trao đổi, làm rõ tình hình triển khai thực hiện các dự án và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026, nhất là các dự án có kế hoạch vốn năm 2025 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2026. Đồng thời, rà soát tiến độ, đánh giá trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và tổ chức, cá nhân liên quan.

Qua khảo sát, đoàn sẽ kịp thời kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, hạn chế tình trạng chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện dự án./.