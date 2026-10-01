Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa khảo sát khu vực thực hiện dự án tại xã Vĩnh Hải

Ngày 1-10, đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành khảo sát thực tế khu đất đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Resort Spa nho - Trang trại trồng nho - Nhà máy sản xuất rượu vang nho Ninh Thuận tại xã Vĩnh Hải.

Đồng chí Lữ Thanh Hải phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Dự án do Công ty Cổ phần Smart Asgard Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 38,96ha. Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp, trang trại trồng nho và nhà máy chế biến rượu vang nho công suất 1 triệu chai/năm. Để phục vụ triển khai dự án, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định chuyển mục đích sử dụng 1,94ha rừng trồng phòng hộ (loại rừng gỗ trồng đất cát) sang mục đích khác.

Khu vực thực hiện dự án.

Tại thời điểm khảo sát, diện tích khu rừng đề nghị chuyển mục đích thuộc tiểu khu 168 trên địa bàn xã Vĩnh Hải. Hiện trạng khu vực có mật độ cây bình quân 410 cây/ha với 2 loài cây chính là phi lao và xoan, trữ lượng đạt 61,164m³/ha. Đoàn đã làm việc với UBND xã Vĩnh Hải và đại diện các sở, ngành liên quan để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thẩm định và khảo sát thực địa.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát và đại diện các sở, ngành, UBND xã Vĩnh Hải đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giấy phép đầu tư…

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Lữ Thanh Hải đề nghị cơ quan trình hoàn thiện hồ sơ, căn cứ pháp lý, minh chứng về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; các vấn đề liên quan đến dự án, nhà đầu tư, bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành.

Kết quả khảo sát thực tế là căn cứ quan trọng để Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh hoàn thiện báo cáo thẩm định, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tại kỳ họp tới, tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động.

H.Đ