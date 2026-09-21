Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực địa các dự án đầu tư công tại phường Tân Giang

Đoàn giám sát thực địa tại 6 dự án (thuộc thành phố Cao Bằng cũ), gồm: Đường nông thôn và cầu dân sinh khu vực Nà Lẹng, xóm 2, xã Chu Trinh; Trường Tiểu học Tân An, hạng mục khối nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ; khắc phục hậu quả bão lũ cống ngầm ngã 3 địa chất, tổ 6, phường Hòa Chung; cải tạo, nâng cấp đường tổ 4, phường Hòa Chung; Trường Tiểu học Hòa Chung với hạng mục nhà lớp học, khu nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ; đập dâng nước.

Đoàn giám sát thực địa dự án đường nông thôn và cầu dân sinh khu vực Nà Lẹng, xóm 2, xã Chu Trinh (cũ).

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Tân Giang được giao quản lý 59 dự án giai đoạn 2021 - 2025 từ các nguồn vốn, trong đó có 15 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh. Đến ngày 31/1/2026, 8 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 1 công trình chậm tiến độ, 6 dự án dừng thực hiện do không còn phù hợp sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tổng vốn giải ngân 161,368 tỷ đồng/184,669 tỷ đồng, đạt 87,38% tổng vốn được giao.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân chủ yếu do một số dự án không còn phù hợp với quy hoạch sau sáp nhập; biến động giá vật liệu xây dựng; năng lực chuyên môn về quản lý dự án của phường còn hạn chế và một số nhà thầu chưa bảo đảm tiến độ theo cam kết.

Đoàn giám sát thực địa dự án đập dâng nước.

Qua khảo sát, đoàn công tác nắm bắt tình hình triển khai, kết quả đầu tư và những vấn đề phát sinh tại từng công trình; ghi nhận các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của địa phương để tổng hợp, phục vụ giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh.