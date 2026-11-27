Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp cuối năm
(ĐN) - Sáng 27-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra (đợt 1) các tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.
Tại cuộc họp, Ban tiến hành thẩm tra các nội dung theo phân công của Thường trực HĐND thành phố, liên quan đến các lĩnh vực tài chính - ngân sách, nhà ở, hoạt động của Mặt trận ở cơ sở, công tác đối ngoại, thủy lợi và khuyến nông.
Cụ thể, các nội dung được thẩm tra gồm: Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Đồng Nai năm 2027; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2027-2030; bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) ban hành thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Bên cạnh đó là tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Nội dung chi, mức chi đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố; bãi bỏ các nghị quyết về Chương trình, Đề án phát triển nhà ở; mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố Đồng Nai; mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đồng Nai; mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Đồng Nai; nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Tại cuộc họp, các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và đại diện các sở, ngành tập trung trao đổi, góp ý về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, căn cứ pháp lý, mức chi và mức hỗ trợ trong từng dự thảo nghị quyết. Các ý kiến cũng tập trung vào việc rà soát nội dung quy định, bảo đảm phù hợp với thực tế và thuận lợi khi triển khai tại địa phương.
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huỳnh Việt Cường đề nghị: Các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, bảo đảm nội dung thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp thực tiễn và thuận lợi trong quá trình triển khai. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra theo quy định, phục vụ Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/ban-kinh-te-ngan-sach-hdnd-thanh-pho-tham-tra-cac-noi-dung-trinh-ky-hop-cuoi-nam-182327.html