Tại cuộc họp, Ban tiến hành thẩm tra các nội dung theo phân công của Thường trực HĐND thành phố, liên quan đến các lĩnh vực tài chính - ngân sách, nhà ở, hoạt động của Mặt trận ở cơ sở, công tác đối ngoại, thủy lợi và khuyến nông.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huỳnh Việt Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Cụ thể, các nội dung được thẩm tra gồm: Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Đồng Nai năm 2027; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2027-2030; bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) ban hành thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Anh Tú thông tin về tờ trình, dự thảo nghị quyết tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Bên cạnh đó là tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Nội dung chi, mức chi đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố; bãi bỏ các nghị quyết về Chương trình, Đề án phát triển nhà ở; mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố Đồng Nai; mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đồng Nai; mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Đồng Nai; nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Thắng thông tin về tờ trình, dự thảo nghị quyết tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Tại cuộc họp, các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và đại diện các sở, ngành tập trung trao đổi, góp ý về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, căn cứ pháp lý, mức chi và mức hỗ trợ trong từng dự thảo nghị quyết. Các ý kiến cũng tập trung vào việc rà soát nội dung quy định, bảo đảm phù hợp với thực tế và thuận lợi khi triển khai tại địa phương.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiện Hưng Đặng Hà Giang, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đóng góp ý kiến cho các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Ảnh: Hồ Thảo

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huỳnh Việt Cường đề nghị: Các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, bảo đảm nội dung thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp thực tiễn và thuận lợi trong quá trình triển khai. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra theo quy định, phục vụ Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.