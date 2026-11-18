Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo của phường Sơn Trà, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cả năm 2026 ước đạt 11,36%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của phường là 132,514 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đạt 105,158 tỷ đồng/122,67 tỷ đồng kế hoạch vốn tính tỷ lệ giải ngân, bằng 85,7%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế đến ngày 31/10 là 1.451 tỷ đồng, đạt 86% so với dự toán giao; chi ngân sách lũy kế đến ngày 31/10 là 443,9 tỷ đồng, đạt gần 80% so với dự toán.

Theo UBND phường Sơn Trà, trong quá trình triển khai phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã, địa phương còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về cơ quan quản lý thu; số liệu giao thu chưa thống nhất; số giao thu năm 2026 theo sắc thuế; định mức phân bổ chi thường xuyên…

Tại phường An Hải, tính đến ngày 16/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.742 tỷ đồng, bằng 107,3% dự toán thành phố giao; lũy kế đến ngày 31/10, tổng chi ngân sách là 423 tỷ đồng.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/10 đạt 84 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch vốn (bao gồm vốn đền bù bổ sung trong năm là 20 tỷ đồng).

Về khó khăn, vướng mắc, phường An Hải cho rằng, tỷ lệ điều tiết 7% đối với một số sắc thuế chủ yếu còn thấp so với quy mô hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và nhu cầu chi quản lý nhà nước trên địa bàn phường; chưa tạo nguồn lực tương xứng với trách nhiệm quản lý và khuyến khích địa phương tổ chức khai thác nguồn thu.

Cùng với đó, định mức chi hoạt động giáo dục, định mức kinh phí hoạt động quản lý nhà nước còn vướng mắc do tác động của chính sách về thu tiền sử dụng đất…

Theo báo cáo của phường Ngũ Hành Sơn, tổng thu ngân sách đến 30/10 là 5.944 tỷ đồng, đạt 102,6% so với dự toán; tổng thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp đến ngày 30/10 là 643 tỷ đồng, đạt 101,1% so với dự toán.

Tổng chi ngân sách phường đến 30/10 là 612 tỷ đồng, đạt 75,9% so với dự toán thành phố giao; tổng vốn giải ngân đầu tư công đến 31/10 là 159 tỷ đồng, đạt 73% dự toán.

Phường Ngũ Hành Sơn cho rằng, nhiệm vụ quản lý hành chính được phân cấp phân quyền cho địa phương ngày càng nhiều nhưng số lượng cán bộ công chức giảm, lực lượng cán bộ trẻ nhiều dẫn đến quỹ lương thấp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn chưa được đầu tư hành chưa tương xứng với sự phát triển chung của địa phương…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh đánh giá cao kết quả đạt được của các địa phương, với những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công; làm tốt công tác quản lý đô thị…

Phó Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận các kiến nghị đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương; đề nghị các sở, ban, ngành xem xét giải pháp gỡ vướng về dự án chợ, tuyến đường…

Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của địa phương, nhất là phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi để tổng hợp, có báo cáo đầy đủ để Thường trực HĐND thành phố xem xét, chỉ đạo cụ thể.