Băn khoăn về nguồn gốc thực phẩm tại Trường Tiểu học Hoài Đức: Hà Nội khẩn trương xác minh

Phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú. Ảnh: T.Nga

Sự việc bắt nguồn từ việc phụ huynh phát hiện bao bì ghi thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, thịt gà đông lạnh tại khu vực tập kết rác phía sau bếp ăn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu UBND xã Hoài Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả trước 16 giờ ngày 28-10.

Khẩn trương xác minh nội dung phản ánh

Ngày 28-10, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã nắm được thông tin sự việc và cử đoàn công tác làm việc trực tiếp với nhà trường cùng cơ quan chức năng.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu UBND xã Hoài Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh và báo cáo kết quả trước 16h ngày 28-10-2026 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Báo cáo phải nêu rõ kết quả xác minh từng nội dung, kèm minh chứng, căn cứ; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và biện pháp xử lý.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Sở yêu yêu cầu địa phương xác minh, làm rõ nguồn gốc, quá trình tiếp nhận, bảo quản và sử dụng thực phẩm; phạm vi quản lý của đơn vị cung cấp suất ăn đối với nhà kho phụ huynh đề nghị kiểm tra; việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm và trách nhiệm các bên. Kết quả cần đối chiếu hồ sơ, chứng từ với điều kiện thực tế. Những nghi ngờ của phụ huynh chưa phải kết luận rằng thực phẩm ghi trên bao bì đã được dùng chế biến suất ăn cho học sinh.

Việc xác minh nhằm bảo đảm công tác an toàn thực phẩm và tổ chức bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục đúng quy định, chất lượng, hiệu quả. UBND xã Hoài Đức có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tiến độ báo cáo để thành phố xem xét, chỉ đạo tiếp theo.

Năm học 2026-2027 là năm thứ hai thành phố Hà Nội áp dụng chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Theo Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND, năm học 2026-2027, Hà Nội áp dụng 2 mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Nhóm 1 gồm học sinh thuộc diện chính sách, học sinh ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi và xã Minh Châu được hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày. Nhóm 2 là các học sinh còn lại, được hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày; phụ huynh đóng phần chênh lệch để bảo đảm tiền ăn tối thiểu 40.000 đồng/suất/ngày theo thỏa thuận với nhà trường.

Để chính sách được triển khai đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng và an toàn sức khỏe học sinh, từ đầu năm học tới nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để quản lý, đưa hoạt động tổ chức bán trú trong trường học vào nền nếp.

UBND thành phố đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất tại các xã, phường từ ngày 20-9-2026 đến hết ngày 31-5-2027. Các đoàn rà soát việc lựa chọn nhà cung cấp, ký và thực hiện hợp đồng; kiểm tra điều kiện tổ chức bữa ăn tại trường, cơ sở cung cấp; đối chiếu hồ sơ, chứng từ, nguồn gốc thực phẩm và dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck).

Qua kiểm tra tại một số địa bàn, các đoàn liên ngành ghi nhận nỗ lực duy trì bữa ăn bán trú, đồng thời yêu cầu khắc phục hạn chế về hồ sơ lựa chọn nhà cung cấp, quản lý hợp đồng, bố trí bếp và kho thực phẩm, cập nhật dữ liệu phục vụ giám sát.

Với vụ việc tại Trường Tiểu học Hoài Đức, kết quả xác minh sẽ là căn cứ làm rõ phản ánh và trách nhiệm các bên.

Phụ huynh đề nghị làm rõ nguồn gốc thực phẩm

Sự việc bắt đầu từ ngày 27-10, khi đại diện phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức (xã Hoài Đức) kiểm tra tại cơ sở chế biến suất ăn bán trú cho học sinh. Khoảng 4h cùng ngày, một số phụ huynh có mặt tại khu vực bếp nấu và được đại diện đơn vị cung cấp suất ăn hướng dẫn kiểm tra quy trình.

Phụ huynh phát hiện tại khu vực tập kết rác phía sau bếp có nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài. Ảnh: T.Nga

Sau buổi kiểm tra, phụ huynh phát hiện tại khu vực tập kết rác phía sau bếp có nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài. Theo phản ánh, nhãn trên một số hộp ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, thịt gà đông lạnh. Lo ngại những loại thực phẩm này được sử dụng để chế biến suất ăn cho học sinh, phụ huynh đề nghị kiểm tra nhà kho gần khu vực bếp nấu.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của phụ huynh, đại diện đơn vị cung cấp cho biết nhà kho không thuộc phạm vi bếp ăn nên không thể kiểm tra. Sau đó, xảy ra xô đẩy giữa nhân viên và một số phụ huynh. Nhà trường cùng đại diện phụ huynh đã lập biên bản, báo cáo chính quyền địa phương.

Tối 27-10, hình ảnh, video phụ huynh tập trung tại khu vực được cho là nhà kho của đơn vị cung cấp suất ăn xuất hiện trên mạng xã hội. Một số phụ huynh tiếp tục ở lại qua đêm, yêu cầu mở cửa kho để kiểm tra. Phụ huynh mong muốn cơ quan chức năng xác minh nhà kho có thuộc quyền quản lý của đơn vị cung cấp hay không, đồng thời làm rõ liệu thực phẩm có nhãn mác nêu trên có được sử dụng để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh hay không.

Sáng 28-10, ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, nhà trường đã phân công nhân viên y tế phối hợp với phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú và việc kiểm tra tại cơ sở cung cấp suất ăn.

Trường Tiểu học Hoài Đức được thành lập sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Kim Chung A và Trường Tiểu học Di Trạch, hiện có hai phân hiệu. Các suất ăn bán trú tại phân hiệu Di Trạch do một đơn vị cung cấp thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được nhà trường, đơn vị cung cấp và phụ huynh phối hợp triển khai thường xuyên.

Trong buổi kiểm tra sáng 27-10, phần lớn nội dung được phụ huynh ghi nhận cơ bản ổn, đúng quy trình. Những vấn đề còn băn khoăn chủ yếu liên quan đến nhãn mác thực phẩm tại khu vực tập kết rác và nhà kho gần bếp nấu. Nhà trường đã ghi nhận sự việc, lập biên bản, báo cáo UBND xã Hoài Đức. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành kiểm tra trong chiều 27-10.

Ông Nguyễn Văn Dựng cho biết, nhà trường sẽ tăng cường giám sát để bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú, đồng thời chờ kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng nhằm làm rõ những nội dung phụ huynh phản ánh.