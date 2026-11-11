Bản Khoai vững an ninh, trật tự

Thôn Bản Khoai hiện có 244 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Với đặc thù địa bàn biên giới, nơi đây tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như: xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, ma túy...

Ban Công tác Mặt trận thôn Bản Khoai tuyên truyền pháp luật đến người dân trong thôn

Để đảm bảo an ninh, trật tự, Ban CTMT thôn đã chủ động phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma và các tổ chức, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, huy động người dân cùng tham gia giữ gìn bình yên địa bàn.

Đến nay, thôn duy trì các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, phát huy vai trò của các tổ liên gia, tổ hòa giải, người có uy tín, trưởng dòng họ trong tuyên truyền, vận động và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ khu dân cư. Từ đầu năm 2016 đến nay, người dân đã cung cấp 39 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xác minh, giải quyết 24 vụ việc.

Cùng với đó, thôn phối hợp tổ chức tuần tra, tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, quản lý biên giới và xuất nhập cảnh; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để vận động bà con chấp hành quy định của pháp luật.

Ông Lâm Văn Điệp, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT thôn Bản Khoai cho biết: Trong những năm qua, Ban CTMT thôn đã phối hợp với các lực lượng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Cùng với duy trì các hoạt động tuần tra, nắm tình hình, chúng tôi chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín và chủ động hòa giải kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, không để vụ việc nhỏ kéo dài, trở thành phức tạp.

Để người dân hiểu, tự giác tham gia phong trào, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai thường xuyên, bằng nhiều hình thức phù hợp. Nội dung bảo đảm an ninh, trật tự được lồng ghép trong các cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt đoàn thể, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong giai đoạn 2016–2026, thôn đã tổ chức 125 cuộc tuyên truyền với hơn 18.000 lượt người tham dự; vận động hơn 2.400 lượt hộ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Chị Nông Thị Thúy, thôn Bản Khoai chia sẻ: Ban CTMT thôn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở chúng tôi về phòng, chống ma túy, pháo nổ và bảo đảm an toàn giao thông. Gia đình tôi luôn nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác.

Ông Ngô Văn Điều, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mẫu Sơn đánh giá: Trong giai đoạn 2016–2026, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại thôn Bản Khoai đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Ban CTMT thôn đã luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, duy trì các mô hình tự quản và gắn phong trào với xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới. Nhờ đó, người dân yên tâm lao động, sản xuất, tình đoàn kết trong cộng đồng tiếp tục được củng cố.

Nhờ phát huy hiệu quả các mô hình tự quản và sự tham gia tích cực của người dân, nhiều năm liền, thôn Bản Khoai giữ vững an ninh, trật tự. Ban CTMT khu dân cư thôn Bản Khoai đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2016-2026.