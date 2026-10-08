Bán kết Miss Grand 2026: Emoura Phạm đổi váy phút chót, khán giả dự đoán đăng quang

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 77 thí sinh tham gia. Mới đây, bán kết Miss Grand International 2026 chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm nhận được sự chú ý từ người hâm mộ khi có màn thể hiện nổi bật trên sân khấu.

Ở phần thi áo tắm, Emoura Phạm lựa chọn thiết kế bikini hai mảnh mang tông trắng - xanh, kết hợp mái tóc xoăn bồng cùng lối trang điểm sắc nét. Trang phục giúp người đẹp khoe hình thể cân đối, đặc biệt là đôi chân dài và đường cong khỏe khoắn.

Emoura Phạm khoe hình thể trong phần thi áo tắm ở bán kết Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm giữ cách trình diễn tiết chế trong phần thi áo tắm. Người đẹp chú trọng vào những bước catwalk chắc chắn, cách dừng hình và biểu cảm trước ống kính. Ở các điểm kết thúc đường băng, đại diện Việt Nam chủ động điều khiển ánh mắt, cử chỉ tay và thần thái để tạo điểm nhấn.

Màn trình diễn của Emoura Phạm được đánh giá tương đối trọn vẹn, cho thấy sự tự tin sau hành trình dài tại Miss Grand International 2026. Đây cũng là một trong những phần thi quan trọng trước khi các thí sinh bước vào đêm chung kết.

Phần thi áo tắm của Emoura Phạm nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Sau khi hoàn thành phần thi áo tắm, Emoura Phạm cùng các thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội. Thần thái tự tin giúp người đẹp duy trì hình ảnh sang trọng xuyên suốt phần thi.

Ở đêm thi quan trọng, Emoura Phạm lựa chọn thiết kế dạ hội có tông màu đỏ làm chủ đạo, lấy ý tưởng từ hình ảnh phượng hoàng tái sinh. Thiết kế nổi bật, lộng lẫy, góp phần giúp nàng hậu thêm tự tin trong phần thi trang phục dạ hội ở bán kết Miss Grand International.

Emoura Phạm tỏa sáng trong phần thi trang phục dạ hội ở bán kết Miss Grand International 2026.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả đánh giá cao quyết định của Emoura Phạm cùng ê kíp khi đổi đầm dạ hội ngay phút chót. Trước đó, một thiết kế khác được cho là trang phục dạ hội của Emoura Phạm ở phần thi bán kết được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã góp ý nên thay đổi sang thiết kế khác để nổi bật, ghi điểm tuyệt đối hơn.

Đến sát thời điểm diễn ra đêm thi, ê kíp bất ngờ thay đổi phương án sau những góp ý từ khán giả. Cuối cùng, đại diện Việt Nam bước ra sân khấu trong một thiết kế dạ hội chủ đạo sắc đỏ, được xử lý bằng nhiều chi tiết ánh kim bắt sáng. Phần thân váy ôm sát cơ thể, trong khi những dải vải xuyên thấu buông dài hai bên tạo hiệu ứng chuyển động khi người đẹp bước đi.

Emoura Phạm và ê kíp quyết định thay đổi đầm dạ hội ngay phút chót sau hàng loạt góp ý từ khán giả.

Với hai phần thi áo tắm và dạ hội tương đối ổn định, Emoura Phạm đang bước vào chặng đường cuối cùng của Miss Grand International 2026. Màn thể hiện tại bán kết cũng phần nào cho thấy sự chuẩn bị và khả năng làm chủ sân khấu của đại diện Việt Nam trước thềm chung kết. Hiện tại, khán giả trông chờ thành tích của Emoura Phạm vào đêm chung kết Miss Grand International, diễn ra vào 10/10 sắp tới.