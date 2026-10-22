Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương khóa IX (2022-2026) với những con số thành tựu ấn tượng

Quang cảnh hội nghị

Quang lâm chứng minh, tham dự hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Huệ Thông, Hòa thượng Thích Khế Chơn (Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Tổ chức), Hòa thượng Thích Thanh Điện; chư tôn đức Văn phòng II Trung ương, lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương; chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; ông Phạm Ngọc Chuyên, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ.

Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cho biết nhiệm kỳ IX là một giai đoạn đặc biệt, nhiều thách thức nhưng nhờ sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, cùng sự đồng lòng của toàn thể thành viên 9 phân ban, 4 tiểu ban và Ban Hướng dẫn Phật tử các địa phương, công tác hướng dẫn Phật tử nhiệm kỳ 2022-2027 đã gặt hái được nhiều thành tựu tốt đẹp.

"Trong suốt nhiệm kỳ qua, công tác an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo của Ban với tổng giá trị đóng góp hơn 508 tỷ đồng, cứu trợ kịp thời giữa tâm bão lũ, từng mái nhà đoàn kết được dựng xây, từng cây cầu bê-tông nối nhịp yêu thương nơi thôn bản xa xôi,... đã hiện thực hóa trọn vẹn tinh thần từ bi cứu khổ của Đức Thế Tôn.", Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cho biết thêm.

Đại biểu tham dự

Tại hội nghị, chư tôn đức và đại biểu đã xem video báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự giai đoạn 2022-2026 và lắng nghe Thượng tọa Thích Quảng Tiến trình bày những thành tựu và khó khăn trong các hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

Theo đó, trong nhiệm kỳ IX, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có nhiều dấu ấn về hoạt động chuyên ngành, quản lý, tổ chức hơn 120 lớp giáo lý hằng tuần với hàng trăm đạo tràng; duy trì 966 đơn vị Gia đình Phật tử với 54.807 huynh trưởng, đoàn sinh sinh hoạt thường xuyên; tổ chức đào tạo Bậc Lực VI cho 449 học viên và tổ chức Đại lễ kỷ niệm 75 năm Gia đình Phật tử Việt Nam (1951-2026) tại Huế.

Với mục tiêu ươm mầm thế hệ trẻ, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức hàng trăm khóa tu mùa hè, nổi bật là các Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo (từ lần thứ 14 đến 16) quy tụ 3.000 – 3.500 trại sinh/kỳ tại chùa Quốc Ân Khải Tường (Đồng Nai); ấn tống bộ Giáo trình Phật pháp vào đời (5 tập) và ứng dụng công nghệ, gameshow trực tuyến tiếp cận giới trẻ.

Thượng tọa Thích Quảng Tiến trình bày những thành tựu và khó khăn trong các hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

Đồng hành cùng vùng cao và kiều bào, Phân ban Phật tử Dân tộc triển khai chương trình “Phật đến buôn làng”, xây dựng 79 căn nhà Đại đoàn kết, "tiếp sức đến trường" cho học sinh dân tộc thiểu số.

Phân ban Phật tử Hải ngoại tổ chức thành công chuỗi Khóa tu "Phật là quê hương", "Bóng cả đời con" tại Singapore; công tác Phật sự tại 4 quốc gia Châu Âu (Séc, Đức, Ba Lan, Hungary) thành công tốt đẹp; duy trì các khóa tu online toàn cầu quy tụ hàng ngàn lượt kiều bào.

Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cũng tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2024 tại Hà Nội với 285 bài tham luận, khẳng định tinh thần “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam.

Tập thể Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội

Toàn Ban cùng các phân ban, tiểu ban và địa phương đã chung tay cứu trợ bão lũ, xây cầu đường, trao học bổng, nhà tình thương với tổng kinh phí từ thiện nhân đạo đạt hơn 508 tỷ đồng.

Bước sang nhiệm kỳ X (2026-2031), thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng hướng dẫn tu học, giữ vững vai trò cầu nối vững chắc giữa Đạo pháp và Dân tộc.

Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương nhận Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội

Dịp này, Hội đồng Trị sự GHPGVN trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến 14 tập thể và 95 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc hoạt động Phật sự.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ghi nhận và tán dương công đức của chư tôn đức, đặc biệt Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cùng các vị trưởng phân ban, các thành viên của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và các Ban Hướng dẫn Phật tử tại 34 tỉnh thành đã hoàn thành xuất sắc công tác trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

"Thành tựu công tác Phật sự nhiệm kỳ này nổi bật hơn nhiệm kỳ trước. Dẫu bối cảnh có nhiều thay đổi và thách thức, công tác Phật sự vẫn đạt được những con số ấn tượng, đặc biệt là tổng giá trị an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo vượt 508 tỷ đồng; các phong trào tu học của cư sĩ, gia đình Phật tử, thanh thiếu nhi, đồng bào dân tộc và kiều bào hải ngoại không ngừng được mở rộng và phát triển sâu rộng.", Trưởng lão Hòa thượng nhận định.

Đại diện các đơn vị Gia đình Phật tử tham dự

Trưởng lão Hòa thượng sách tấn toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân, đưa Phật pháp lan tỏa sâu rộng, xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc.

Hội nghị kết thúc viên mãn sau khi các đại biểu đóng góp ý kiến, kiến nghị chương trình Phật sự hướng đến sự phát triển chung của Giáo hội trong thời gian tới.

Một số hình ảnh ghi nhận: