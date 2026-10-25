'Bản hùng ca dưới cờ Đảng': Ngôn ngữ nghệ thuật nâng tầm triết lý giáo dục chính trị

Đây không chỉ là sự kiện nghệ thuật chào mừng Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, mà còn là một bản trường ca bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, kết nối quá khứ trong hành trình 75 năm kiên cường với khát vọng vươn xa của Học viện Chính trị hôm nay.

Khi nghệ thuật tái hiện chân thực lịch sử

Với thời lượng gần 40 phút gồm 12 tác phẩm chọn lọc, chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca dưới cờ Đảng” đã khéo léo kết hợp giữa những hình ảnh tư liệu vô giá, hoạt cảnh sống động, khí nhạc, lời bình hùng hồn cùng công nghệ 3D Mapping và màn hình tương tác. Sự giao thoa này đã biến sân khấu thành một “không gian lịch sử động”, nơi ký ức chiến tranh và tầm vóc trí tuệ được giao thoa mạch lạc qua 3 phần súc tích.

Chương trình mở đầu bằng bầu không khí thiêng liêng mang chủ đề “Khởi nguồn ánh sáng niềm tin”, đưa khán giả trở lại bản Nà Lang, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay là thôn Nà Lang, xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên) - nơi Trường Chính trị Trung cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc khóa học đầu tiên vào ngày 28-8-1951.

NSND Hồng Hạnh thể hiện tác phẩm "Hòa lời hát ngợi ca người thầy" tạo xúc cảm trong chương trình.

Giai điệu da diết của “Nà Lang in dấu chân Người” (âm nhạc: Phạm Chỉnh, lời: Trịnh Anh Tuấn) cùng khúc ca tráng lệ “Quân đội ta quân đội anh hùng” (nhạc sĩ Văn An) và hoạt cảnh “Tiếng gọi từ chiến trường Đông Xuân” đã tái hiện hình ảnh những lớp học giữa núi rừng Việt Bắc thiếu thốn đủ bề nhưng ngời sáng lý tưởng. Dấu ấn đắt giá của phần 1 chính là khoảnh khắc tái hiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và huấn thị. Lời căn dặn của Bác: “Chính trị trọng hơn quân sự. Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”, đã trở thành “kim chỉ nam”, định hình sứ mệnh thiêng liêng của Học viện suốt 75 năm qua: Đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị quân đội “vừa hồng, vừa chuyên”.

Bước sang phần 2 mang chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng”, bức tranh nghệ thuật tập trung khắc họa vai trò then chốt của Học viện trên mặt trận tư tưởng - lý luận. Đặc biệt, chương trình đã xoáy sâu vào giai đoạn đầy sóng gió của lịch sử thế giới cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu tính triết lý, chương trình truyền tải một thông điệp thời đại sâu sắc: Muốn giữ vững niềm tin, phải có trí tuệ. Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng, phải có khoa học. Muốn kiên định, phải biết nhìn thẳng vào thực tiễn. Và muốn đi xa, phải không ngừng đổi mới.

Điểm nhấn tri thức được tôn vinh sinh động trên sân khấu là cụm công trình “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, của cố Trung tướng, Giáo sư Trần Xuân Trường cùng các nhà khoa học của Học viện, được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2021. Nghệ thuật đã nâng tầm những thành tựu lý luận khô khan trở thành biểu tượng cho lòng trung thành, trí tuệ và sức mạnh chiến đấu tinh thần của những nhà giáo - chiến sĩ.

“Khát vọng vươn xa” mang thông điệp viết tiếp bản hùng ca trong kỷ nguyên mới là phần 3, khép lại chương trình với những nhịp điệu tươi trẻ, tràn đầy năng lượng qua các ca khúc “Học viện Chính trị viết tiếp bản hùng ca” (nhạc sĩ Đăng Bão); “Mời em về Học viện” (nhạc: Dương Quang Việt, thơ: Trịnh Anh Tuấn) và “Khát vọng vươn xa” (nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn). Phần ba khẳng định tâm thế tự tin, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của cán bộ, giảng viên, học viên hôm nay trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chương trình nghệ thuật sử thi "Bản hùng ca dưới cờ Đảng" để lại dấu ấn sâu sắc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện Chính trị.

Dấu ấn từ ê-kíp sáng tạo nghệ thuật quân đội

Thành công và sức lay động lớn của “Bản hùng ca dưới cờ Đảng” là quả ngọt từ sự chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị cùng tài năng của ê-kíp sáng tạo nghệ thuật tiêu biểu của Quân đội, gồm: Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, đảm nhận vai trò Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn; Thượng tá, Thạc sĩ Đặng Hồng Hải biên soạn kịch bản; Đại tá, TS, NSND Thu Hà đạo diễn sân khấu và công nghệ; Thiếu tá, nhạc sĩ Cao Xuân Dũng đạo diễn âm nhạc; NSND Lê Chức thể hiện lời bình với chất giọng truyền cảm, đầy sức hút.

Chương trình nghệ thuật sử thi “Bản hùng ca dưới cờ Đảng” không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn kỷ niệm, mà còn là một dấu mốc văn hóa - tư tưởng. Màn kết hợp giữa nét trầm hùng của lịch sử và sự đột phá của nghệ thuật hiện đại đã để lại dư âm sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và ngọn lửa khát vọng trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm đưa Học viện Chính trị vững bước vào tương lai, xứng đáng với truyền thống 75 năm vẻ vang.