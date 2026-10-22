Bản hùng ca dấn thân của người chiến sĩ Công an làm báo

Đảm nhận vai trò kết nối không gian Lễ khai mạc là MC Thế Cương và MC Minh Trâm (MC Minh Trâm đến từ Đội Tuyên truyền, Giáo dục - Phòng Công tác Chính trị, CATP Hà Nội). Sự duyên dáng, chuẩn mực và chất giọng truyền cảm của hai MC đã góp phần lan tỏa trọn vẹn thông điệp "Sóng bình yên – Kết nối vươn xa"

Tiết mục mở màn "Hội tụ và tỏa sáng" do ca sĩ Đông Hùng và Văn Mai Hương thể hiện cùng dàn hợp xướng

Tiết mục được dàn dựng như một bản hùng ca đương đại, mang đậm ngôn ngữ điện ảnh và nghệ thuật trình diễn ánh sáng, nhằm tôn vinh sức mạnh của truyền thông Công an nhân dân

Hoạt cảnh giúp người xem thấy được những người làm báo trong lực lượng Công an nhân dân, mỗi chuyến đi còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Họ vừa là chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, vừa là nhà báo mang sứ mệnh phản ánh chân thực những gì đang diễn ra nơi tuyến đầu

Màn hình LED và cảnh trí vật lý kết hợp tái hiện chân thực khung cảnh hoang tàn, đổ nát tại tâm chấn động đất Venezuela ngày 24 tháng 6 năm 2026

Những giai điệu hùng tráng kể về hành trình vạn dặm, mang theo mệnh lệnh của trái tim

Vượt qua mọi khoảng cách về không gian, ngôn ngữ và biên giới, những câu chuyện về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an Việt Nam đã được lan tỏa rộng khắp bằng sức mạnh của báo chí và công nghệ truyền thông hiện đại

Hoạt cảnh tái hiện hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH của Việt Nam đang khẩn trương cứu nạn cứu hộ ở Venezuela

Hoạt cảnh phóng viên ANTV vùi mình trong đống đổ nát, vừa tranh thủ gửi thông tin về tòa soạn

Hành động thực trên sân khấu và hiệu ứng giả lập đã tạo nên cảm xúc chân thật nhất cho khán giả

Những nạn nhân ở Venezuela được đoàn cứu hộ Việt Nam ứng cứu

Hình ảnh hiện trường được tái hiện khi những nạn nhân được cứu sống bởi lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Những hình ảnh đẹp được phóng viên ANTV ghi lại

Biểu tượng sóng wifi và cột phát thanh cách điệu vươn cao, kết nối các châu lục trên màn hình

Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV – 2026 dành riêng một khoảng lặng chất chứa tình yêu và sự lắng đọng với Liên khúc "Cảm xúc tháng 10 - Hà Nội 12 mùa hoa". Tiết mục mang đến sự kết hợp đầy bất ngờ và giàu cảm xúc giữa chất giọng

ấm áp, bản lĩnh của Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân và giọng ca quyến rũ của ca sĩ Phạm Thu Hà

...cùng sự duyên dáng của dàn MC - nhà báo chiến sĩ Công an nhân dân

Giữa lòng Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội hiện lên thanh bình, thơ mộng nhưng cũng đầy hào hùng như một lời chào nồng hậu gửi tới những người làm báo, chiến sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc về hội tụ tại Thủ đô

Tiết mục không chỉ tri ân vẻ đẹp Hà Nội mà còn thể hiện sự gắn kết, tình cảm nồng ấm của lực lượng CAND dành cho Thủ đô trái tim của cả nước

Đó là tình yêu với những con phố thân quen, với những mùa hoa đi qua năm tháng và với một Hà Nội luôn hiện diện trong ký ức của biết bao người

Màn hình LED biến đổi liên tục theo từng câu hát: từ hoa đào bừng nở xuân sang, hoa ban Tây Bắc giữa lòng Hà Nội, hoa sen hạ về đến hoa cúc hoa mi dịu dàng ngày đông

Sự lồng ghép khéo léo vào giữa những mùa hoa là nụ cười rạng rỡ của những nữ nhà báo chiến sĩ

Chương trình khiến khán giả cảm nhận được những người làm báo không chỉ ghi lại những sự kiện của cuộc sống, mà còn lưu giữ những cảm xúc đẹp của con người và thời gian

Giọng hát trầm ấm, truyền cảm, đầy bản lĩnh của Trung tướng Đỗ Triệu Phong hòa giọng cùng Phạm Thu Hà, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa chất nghệ sĩ và khí chất người chỉ huy

Màn hình LED biến đổi liên tục theo từng câu hát: từ hoa đào bừng nở xuân sang, hoa ban Tây Bắc giữa lòng Hà Nội, hoa sen hạ về đến hoa cúc hoa mi dịu dàng ngày đông

Tiết mục không chỉ tri ân vẻ đẹp Hà Nội mà còn thể hiện sự gắn kết, tình cảm nồng ấm của lực lượng CAND dành cho Thủ đô – trái tim của cả nước

Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV không chỉ là một đại tiệc của công nghệ số và nghệ thuật trình diễn, mà trên hết là bản hùng ca tôn vinh trái tim, bản lĩnh cùng sứ mệnh thiêng liêng của những nhà báo - chiến sĩ