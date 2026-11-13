Bán hơn 700.000 cổ phiếu, Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại KDH

Sơ đồ giá cổ phiếu KDH trên TradingView.

Cụ thể: nhóm Dragon Capital đã bán ra 710.000 cổ phiếu KDH vào ngày 10/11 - - trong đó, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 500.000 cổ phiếu và quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 210.000 cổ phiếu.

Qua đó, Quỹ này đã giảm sở hữu từ hơn 62,9 triệu cổ phiếu, chiếm 5,05%, về gần 62,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% vốn và chính thức không còn là cổ đông lớn tại KDH

Trước đó, liên quan nhóm cổ đông VinaCapital, ngày 6/11, quỹ Longwoods Worldwide Limited (thuộc CTCP Quản lý quỹ VinaCapital) đã mua vào 12,5 triệu cổ phiếu KDH;

Ngày 10/11, nhóm cổ đông CTCP Quản lý quỹ VinaCapital đã mua ròng 3.381.090 cổ phiếu KDH (quỹ Longwoods Worldwide Limited mua vào 2,5 triệu cổ phiếu; quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital mua vào 1,28 triệu cổ phiếu; và quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital bán ra 398.910 cổ phiếu).

Như vậy, sau giao dịch nhóm cổ đông liên quan Quản lý quỹ VinaCapital đang sở hữu 100.712.935 cổ phiếu, chiếm 8,09% vốn tại KDH.

Trước đó, ông Lý Tuấn Kiệt - Phó Tổng giám đốc đã mua vào 20 triệu cổ phiếu KDH để nâng sở hữu từ 623.635 cổ phiếu, chiếm 0,056%, lên 20.623.635 cổ phiếu, chiếm 1,84% vốn tại KDH, từ ngày 23/7 đến ngày 21/8.

Được biết Chứng khoán Vietcap (VCSC) đã tham dự cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư ngày 09/11 của KDH tại văn phòng công ty. Theo đó, Ban lãnh đạo đã chia sẻ chi tiết về chiến lược triển khai dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), kế hoạch chuyển đổi dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng sang dự án nhà ở xã hội, cũng như triển vọng dòng tiền thu từ các dự án trọng điểm trong quý 4/2026 và năm 2027.

Trong thời gian tới, KDH kỳ vọng dòng tiền thu từ hoạt động bán bất động sản sẽ tăng tốc trong năm 2027, chủ yếu nhờ dự án Gladia cùng kế hoạch mở bán tại các dự án Bình Trưng mở rộng (liền kề Gladia; dự kiến bắt đầu mở bán trong quý 1/2027) và The Solina (dự kiến bắt đầu mở bán trong quý 4/2027).

Đồng thời, tiềm năng hợp tác liên doanh – liên kết (dự kiến dòng tiền thu 2,58 nghìn tỷ đồng trong cả năm 2026, bao gồm 1,0 nghìn tỷ đồng đã nhận trong quý 3; và 5,0 nghìn tỷ đồng trong năm 2027) có thể tiếp tục củng cố bảng cân đối kế toán và năng lực vốn của KDH.

Các dự báo trung hạn của VCSC đối với KDH hiện đang được đánh giá lại, do VCSC chưa đưa kế hoạch chuyển đổi KCN Lê Minh Xuân mở rộng và tiềm năng liên doanh/hợp tác đầu tư vào mô hình dự báo.

VCSC cho rằng Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 ở mức 1,5 nghìn tỷ đồng (+46% so với cùng kỳ năm trước), dù vẫn cần thêm đánh giá chi tiết.

Chuyển đổi dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng sang dự án nhà ở xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả đầu đã đối mặt với một số thách thức trong bối cảnh hiện tại, do chi phí xây dựng gia tăng và áp lực cạnh tranh từ nguồn cung đất công nghiệp giá thấp hơn tại các tỉnh lân cận. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở xã hội tại khu vực nội thành TP.HCM vẫn ở mức cao, đặc biệt là các dự án sở hữu vị trí kết nối giao thông thuận lợi và hạ tầng tiện ích hoàn thiện. Theo kế hoạch, KDH dự kiến phát triển ~30.000 căn hộ, trong đó khoảng 80% là nhà ở xã hội với mức giá dự kiến sơ bộ khoảng 800 triệu - 1,5 tỷ đồng/căn.

Ban lãnh đạo tiếp tục thể hiện sự tự tin trong việc triển khai dự án BT Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo, với sự hỗ trợ của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng và khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.

Theo thỏa thuận, KDH sẽ được nhận quỹ đất hoán đổi BT là Tân Tạo B (133 ha) liền kề với dự án Tân Tạo A hiện hữu 329 ha của công ty. Ban lãnh đạo dự kiến quỹ đất 133 ha này sẽ được giao đất thành ba phân kỳ, theo tiến độ triển khai dự án BT và tùy thuộc vào các phê duyệt liên quan; trong đó, phân kỳ 1 (49 ha) dự kiến được giao vào năm 2027. KDH có kế hoạch phát triển ~30.000 sản phẩm nhà ở tại Tân Tạo B, với giá bán sơ bộ dự kiến khoảng 50–60 triệu đồng/m² (tương đương 2,5–4,5 tỷ đồng/căn).

VCSC cho biết, dòng tiền thu năm 2027 dự kiến đa dạng hơn, nhờ dòng tiền thu từ bán BĐS tích cực và các giao dịch liên doanh, hợp tác đầu tư tiềm năng.

Ban lãnh đạo kỳ vọng dòng tiền thu từ doanh số bán bất động sản sẽ tăng hơn gấp đôi lên mức trên 10 nghìn tỷ đồng trong năm 2027, so với dự kiến cả năm 2026 là 4,5 nghìn tỷ đồng. Các dự án đóng góp chính dự kiến bao gồm Gladia, cùng với kế hoạch mở bán tại Bình Trưng mở rộng và The Solina. Để thúc đẩy tỷ lệ hấp thụ, KDH sẽ tập trung duy trì mức giá bán cạnh tranh, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động bán hàng và tiếp thị.

Bên cạnh hoạt động bán bất động sản, KDH hiện đang trao đổi với một số đối tác tiềm năng về cơ hội liên doanh/hợp tác đầu tư đối với một số dự án trong danh mục phát triển.

Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng dòng tiền thu từ hợp tác liên doanh – liên kết sẽ đạt 2,58 nghìn tỷ đồng trong năm 2026 (bao gồm 1,0 nghìn tỷ đồng tiền đặt cọc đã nhận trong quý 3 và 1,58 nghìn tỷ đồng dự kiến thu được trong quý 4) và 5,0 nghìn tỷ đồng trong năm 2027.

Tuy nhiên VCSC cho biết ban lãnh đạo KDH chưa công bố thêm thông tin chi tiết do các giao dịch vẫn đang trong quá trình hoàn tất.