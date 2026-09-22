Bán hơn 65.000 quả 'bóng cười', thu lợi gần 6,9 tỷ đồng

HĐXX TAND khu vực 2 - TPHCM do Thẩm phán Danh Đời làm chủ toạ phiên toà.

Theo nội dung vụ án, quán Destiny tại số 16 Quốc Hương, phường An Khánh, TP.HCM hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh, bên cạnh dịch vụ ăn uống còn tổ chức bán “bóng cười” chứa khí N2O cho khách sử dụng.

Quán được chia thành 2 khu vực. Khu phía trước kinh doanh bar, đồ uống; khu Lounge Cinderland 2 phía sau phục vụ đồ uống và bán bóng cười. Hoạt động của quán diễn ra 24/24 giờ, riêng khách có nhu cầu sử dụng bóng cười chủ yếu đặt bàn và đến vào ban đêm.

Khi khách có nhu cầu, nhân viên lấy bóng cao su, bơm khí N2O rồi mang ra phục vụ. Khách trực tiếp hít khí từ bóng. Nếu có nhu cầu sử dụng thêm, nhân viên tiếp tục bơm bóng và ghi nhận số lượng để tính tiền. Theo hồ sơ, khách sử dụng dịch vụ gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Phân công người quản lý, bơm bóng, thu tiền

Theo cáo trạng, Trương Ngọc Ẩn là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành hoạt động mua bán khí N2O tại quán.

Sử Hữu Minh Kha là trợ lý của Ẩn, thay mặt Ẩn quản lý hoạt động hằng ngày, phân công nhân sự, kiểm kê hàng hóa, quản lý doanh thu và xử lý các công việc phát sinh.

Nguyễn Diệp Huy được giao quản lý doanh thu, kiểm kê bình khí N2O và trực tiếp bơm bóng phục vụ khách. Huy còn có nhiệm vụ chốt tiền bán hàng, ghi chép sổ sách và báo cáo doanh thu cho Ẩn, Kha.

Lương Mộc Hân được giao nhận tiền thanh toán của khách, trong đó có việc sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản hoặc thanh toán dịch vụ tại quán.

Nguyễn Trần Minh Thư làm công việc truyền thông, quản lý fanpage “Cinderland Thao Dien”, trực hotline, tư vấn menu, nhận đặt bàn và chuyển thông tin khách cho nhân viên quán chuẩn bị phục vụ.

Trịnh Minh Hoàng là nhân viên giữ xe, có nhiệm vụ mở cửa, hướng dẫn khách vào quán, trong đó có khách có nhu cầu sử dụng bóng cười; khi có người giao bình khí, Hoàng mang bình vào bên trong quán.

Để che giấu hoạt động bán bóng cười, theo cáo trạng, Ẩn và Kha chỉ đạo nhân viên ghi nội dung trên hóa đơn dưới các tên như “shot gin”, “WONDER 69”, “WONDER 79”...

Khi có tin báo hoặc lực lượng chức năng kiểm tra, các bình khí được nhanh chóng di chuyển, cất giấu; hoạt động bán bóng cười tạm dừng trong thời gian kiểm tra rồi tiếp tục sau đó.

Doanh thu gần 6,9 tỷ đồng

Ngày 30/11/2024, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 173/2024/QH15, trong đó thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.

Theo cáo trạng, dù biết quy định này, Ẩn và Kha vẫn tiếp tục tổ chức bán bóng cười tại Destiny với sự giúp sức của các bị cáo còn lại. Từ ngày 1/2/2025 đến ngày 18/8/2025, nhóm này đã bán 65.522 quả bóng cười.

Kết quả điều tra xác định, doanh thu bán bóng cười trong thời gian trên là 6.913.690.000 đồng. Riêng từ tháng 2 đến tháng 8/2025, số lượng bóng được bán ra tăng mạnh, trong đó tháng 7/2025 ghi nhận doanh thu hơn 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định Ẩn và Hân đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền để mua khí N2O. Tổng số tiền Ẩn chuyển để mua khí được xác định hơn 2 tỷ đồng.

Đến khoảng 23 giờ 15 phút ngày 18/8/2025, Công an phường An Khánh kiểm tra hành chính quán Destiny, phát hiện việc bán bóng cười cho khách sử dụng và thu giữ 21 bình kim loại, trong đó có 11 bình còn chứa khí N2O, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Kết quả giám định cho thấy các mẫu khí được kiểm tra đều có thành phần N2O và không phát hiện thành phần ma túy.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp đồng phạm có tổ chức, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể và hoạt động dưới sự điều hành thống nhất của người cầm đầu.

Tòa xác định Trương Ngọc Ẩn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm cao nhất. Sử Hữu Minh Kha là người giúp sức đắc lực, trực tiếp điều phối hoạt động tại quán. Các bị cáo Huy, Hân, Thư và Hoàng thực hiện những nhiệm vụ khác nhau trong quá trình tổ chức bán bóng cười.

Các bị cáo được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự. Riêng Thư và Hoàng được xác định có vai trò giúp sức không đáng kể nên được áp dụng quy định cho phép quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trương Ngọc Ẩn 10 năm tù, Sử Hữu Minh Kha 9 năm tù, Nguyễn Diệp Huy 8 năm 6 tháng tù và Lương Mộc Hân 8 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Hai bị cáo Nguyễn Trần Minh Thư và Trịnh Minh Hoàng cùng nhận 6 năm tù về tội danh trên.

Về xử lý vật chứng, Tòa tuyên tịch thu, tiêu hủy 21 bình kim loại có chứa khí và 50 quả bóng cao su; tịch thu sung ngân sách Nhà nước nhiều máy tính, máy POS, máy in hóa đơn, đầu ghi camera và điện thoại được xác định có liên quan đến hành vi phạm tội.

HĐXX cũng buộc bị cáo Trương Ngọc Ẩn nộp ngân sách Nhà nước 6.863.690.000 đồng. Trước đó, trong quá trình điều tra, Ẩn đã nộp 50 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.