Bán hơn 65.000 quả bóng cười thu gần 7 tỷ đồng: 6 bị cáo lĩnh án 48 năm tù

Theo hồ sơ vụ án, quán Destiny hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống từ tháng 3-2023. Bên cạnh hoạt động bar, đồ uống, cơ sở này còn bố trí khu vực Lounge Cinderland 2 để bán bóng cười cho khách sử dụng trực tiếp. Quán hoạt động 24/24 giờ, trong đó khách có nhu cầu sử dụng bóng cười chủ yếu đặt bàn và đến vào ban đêm.

Các đối tượng là nhân viên bar Destiny bị bắt. Ảnh: CA TP. Hồ Chí Minh

Chủ quán Trương Ngọc Ẩn được xác định là người tổ chức và điều hành hoạt động mua bán khí N₂O. Ẩn phân công Sử Hữu Minh Kha quản lý nhân sự, kiểm kê hàng hóa, điều phối công việc và kiểm soát doanh thu.

Các bị cáo còn lại được giao những nhiệm vụ cụ thể như bơm bóng, quản lý bình khí, thu tiền, quảng cáo, nhận đặt bàn, hướng dẫn khách và vận chuyển bình khí.

Từ ngày 1-2 đến 18-8-2025, nhóm này đã bán tổng cộng 65.522 quả bóng cười, với doanh thu được xác định 6.913.690.000 đồng. Trong quá trình hoạt động, Ẩn và đồng phạm thực hiện nhiều giao dịch để mua khí N₂O, trong đó, số tiền Ẩn chuyển để mua khí được xác định hơn 2 tỷ đồng.

Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 18-8-2025, Công an phường An Khánh kiểm tra hành chính quán Destiny, phát hiện việc bán bóng cười cho khách sử dụng.

Lực lượng chức năng thu giữ 21 bình kim loại, trong đó có 11 bình chứa khí N₂O cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Kết quả giám định xác định các mẫu khí có thành phần N₂O và không phát hiện thành phần ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30-11-2024, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 173/2024/QH15, trong đó thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn tiếp tục tổ chức bán bóng cười để thu lợi.

Hội đồng xét xử xác định Trương Ngọc Ẩn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và chịu trách nhiệm cao nhất. Tòa tuyên phạt Ẩn 10 năm tù; Sử Hữu Minh Kha 9 năm tù; Nguyễn Diệp Huy 8 năm 6 tháng tù; Lương Mộc Hân 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trần Minh Thư và Trịnh Minh Hoàng cùng 6 năm tù. Ngoài hình phạt tù, Ẩn bị buộc nộp ngân sách nhà nước 6.863.690.000 đồng.