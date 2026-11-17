Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Bản Hộc cách trung tâm xã 20 km, có tổng diện tích tự nhiên 1.160 ha, với 162 hộ, 813 nhân khẩu thuộc 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Trong năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong bản tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế; tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống.

Đại biểu tham dự ngày hội.

Bà con nhân dân tham dự ngày hội.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Hiện nay, 100% hộ dân trong bản được sử dụng điện lưới quốc gia; số hộ nghèo giảm còn 27 hộ. Năm 2026, bản Hộc có 106 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đề nghị nhân dân bản Hộc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đồng thời quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bản Hộc.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ, nhân dân bản Hộc.

Các đại biểu múa xòe chung vui cùng bà con nhân dân bản Hộc.