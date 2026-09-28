Bạn học cũ đã trở thành giáo sư, người đàn ông U40 mới 'thi lại đại học' để thực hiện ước mơ còn dang dở

Ngày 20/9, Lý Long chia sẻ về tuần học đầu tiên. Anh thừa nhận chương trình áp lực hơn dự tính nhưng cũng mang đến nhiều điều thú vị.

Trong lớp, một số sinh viên gọi Lý Long là “anh”, những người khác lại gọi anh là “chú”. Tuy nhiên, anh mong mọi người gọi mình đơn giản là “bạn học”.

Lý Long còn gặp lại người từng học cùng tại Đại học Thanh Hoa cách đây 18 năm. Người bạn cũ hiện là giảng viên Đại học Bắc Kinh và từ học kỳ tới, anh có thể đăng ký học lớp do người này giảng dạy.

Lý Long. Ảnh: Sina

Năm 2008, khi 19 tuổi, Lý Long đạt 695 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học và trúng tuyển lớp Thực nghiệm Khoa học Cơ bản của Đại học Thanh Hoa.

Anh từng ước mơ trở thành bác sĩ từ nhỏ nhưng do gia đình khó khăn về kinh tế, mong muốn học ngành Y phải tạm gác lại.

Sau khi tốt nghiệp, Lý Long làm việc trong lĩnh vực giáo dục và xây dựng cuộc sống ổn định tại Bắc Kinh. Dù vậy, việc chưa được học y vẫn khiến anh tiếc nuối.

Năm 2024, ở tuổi 36, Lý Long trở lại kỳ thi đại học và đạt 626 điểm. Năm 2025, anh tiếp tục dự thi, đạt 641 điểm nhưng vẫn chưa thể vào trường y mong muốn.

Đến năm 2026, sau 3 năm liên tiếp ôn luyện và dự thi, Lý Long nhận giấy báo trúng tuyển Khoa Y của Đại học Bắc Kinh.

Để chuẩn bị cho lần thi thứ 3, mỗi tuần anh hoàn thành 1 vòng đề của 6 môn và thường xuyên xem lại ghi chú. Lý Long còn liên hệ với các trường tại địa phương khác để tham gia những kỳ thi thử theo tiêu chuẩn của kỳ thi đại học.

Trong 30 ngày cuối, anh duy trì lịch học từ 8h đến 22h, tập trung bổ sung những phần kiến thức còn yếu.

Lý Long thừa nhận việc ôn thi khi gần 40 tuổi khác hoàn toàn thời điểm 18 tuổi. Anh cảm nhận trí nhớ, thể lực và năng lượng suy giảm, trong khi mục tiêu đòi hỏi quá trình học cường độ cao kéo dài.

Giấy báo trúng tuyển Đại học Thanh Hoa cách đây 18 năm của Lý Long. Ảnh: Jiupai News

Dù vậy, anh không nghĩ nhiều về khả năng thất bại. Theo Lý Long, liên tục lo mình thi trượt chỉ khiến bản thân chịu thêm áp lực. Vì thế, anh tập trung vào mục tiêu trúng tuyển.

Phía trước Lý Long là khoảng 8 năm học tập. Anh hiểu tuổi tác và khoảng cách thế hệ với các sinh viên khác có thể tạo ra nhiều thử thách nhưng không có ý định dừng lại.

Nam sinh 38 tuổi muốn theo đuổi y khoa lâu dài và không đặt nặng thu nhập sau khi hoàn thành chương trình. Với anh, việc tiếp tục đóng góp khả năng của mình là điều có ý nghĩa.

Hành trình này nhận được sự ủng hộ của gia đình. Tuy nhiên, trong những năm Lý Long tập trung ôn thi, vợ anh gần như phải đảm nhận phần lớn công việc gia đình.

Sau cuộc phỏng vấn năm 2024, Lý Long từng nhận đề nghị ký hợp đồng bán khóa học dựa trên câu chuyện ôn thi nhưng từ chối. Anh muốn tiếp tục học tập và nghiên cứu, thay vì biến hành trình trở lại đại học thành cách kiếm tiền.

Lý Long chia sẻ câu chuyện không nhằm chứng minh bản thân giỏi hơn người khác. Anh hy vọng hành trình của mình có thể tiếp thêm động lực cho những người đang theo đuổi mục tiêu riêng.