Ban Hoằng pháp Trung ương tổng kết nhiệm kỳ IX, triển khai tuyên truyền hoằng pháp Đại hội X GHPGVN

Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương phát biểu khai mạc cho biết: Hội nghị tổng kết sẽ tập trung nhìn lại công tác hoằng pháp giai đoạn 2022-2026 của nhiệm kỳ IX; đồng thời triển khai nhiệm vụ cấp bách về công tác tuyên truyền hoằng pháp cho Đại hội X GHPGVN. Ban Chỉ đạo Đại hội đã giao cho Ban Tuyên truyền hoằng pháp nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền, giảng giải về thành tựu của GHPGVN và mục tiêu của Đại hội đến với Tăng Ni, Phật tử trong cả nước.

“Chủ đề của Đại hội X GHPGVN là 'Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả'. Người giảng sư phải hiểu thấu tám chữ ấy trước, thì mới giảng cho đại chúng hiểu và làm theo được.”, Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương nhấn mạnh.

Chư tôn giáo phẩm xem video báo cáo

Nhiều dấu ấn Phật sự nổi bật trong nhiệm kỳ IX (2022-2026)

Với phương châm “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bản hoài”, trong nhiệm kỳ IX, Ban Hoằng pháp Trung ương đã không ngừng nỗ lực, đổi mới phương thức truyền bá Chánh pháp, đạt nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trên các lĩnh vực đào tạo, thuyết giảng, truyền thông và an sinh xã hội.

Theo video báo cáo tổng kết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban đã ra mắt nhân sự với 10 phân ban trực thuộc trên các lĩnh vực như: đào tạo giảng sư, hoằng pháp thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số, truyền thông, hoằng pháp tại hải ngoại...; ban hành quy chế hoạt động và bộ quy tắc thuyết giảng giúp công tác thuyết giảng đi vào nền nếp, đúng Chánh pháp và đúng đường hướng của Giáo hội.

Trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Hoằng pháp Trung ương

Dấu ấn đậm nét nhất trong 5 năm qua là các hoạt động thuyết giảng được triển khai rộng khắp ba miền. Chư tôn đức giảng sư đã nỗ lực duy trì các đạo tràng, lớp giáo lý và khóa tu, với mỗi thành viên đảm nhận từ 15 đến 50 thời giảng pháp mỗi năm.

Riêng tại TP.HCM, trong năm 2023 đã có 269 đạo tràng duy trì sinh hoạt với gần 3.000 buổi giảng, thu hút khoảng 35.000 Phật tử. Tại khu vực phía Bắc, khóa tu niệm Phật và khóa tu mùa hè phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu như chương trình cộng tu của Đạo tràng Pháp Hoa tại Ninh Bình đầu năm 2026 quy tụ hơn 3.500 Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Công tác bồi dưỡng và đào tạo thế hệ giảng sư kế thừa cũng được Ban đặt làm nhiệm vụ nền tảng. Tại khu vực phía Nam, các khóa đào tạo Cao cấp và Trung cấp giảng sư được duy trì liên tục, chuyển địa điểm đào tạo về thiền viện Quảng Đức từ cuối năm 2025 để nâng cao chất lượng. Tại phía Bắc, lớp đào tạo giảng sư tại chùa Vạn Phúc (Hà Nội) cũng đã trao bằng cho 61 Tăng Ni giảng sư khóa II và tiếp tục khai giảng khóa III nội trú. Bên cạnh đó, các lớp đào tạo hoằng pháp viên, bồi dưỡng giáo lý cho hàng ngàn cư sĩ tại Hà Nội và Phú Thọ cũng đạt kết quả khích lệ.

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

Hướng đến thế hệ tương lai, Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên đã tổ chức thành công 3 kỳ hội trại quy mô lớn (2024, 2025 và 2026) tại chùa Quốc Ân Khải Tường, thu hút hơn 9.000 lượt trại sinh. Các chương trình ý nghĩa như “Phật đản cho em”, “Tiếp sức mùa thi” hay các hoạt động trao học bổng, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng liên tục được lan tỏa.

Bên cạnh đó, công tác hoằng pháp hướng về vùng sâu, vùng xa đạt nhiều thành tựu thiết thực. Nhiều khóa tập huấn và khóa tu dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức tại Phú Thọ, Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) và Đắk Lắk (khóa tu "Phật về buôn làng" đầu năm 2026), giúp đồng bào hiểu rõ giáo lý căn bản, sống tốt đời đẹp đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Gắn liền với hoằng pháp là công tác từ thiện, nổi bật là hoạt động cứu trợ đồng bào vùng lũ tại Lào Cai và Phú Thọ trị giá hơn 500 triệu đồng vào tháng 9-2024.

Ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức trong công tác hoằng pháp

Trên phương diện đối ngoại, Ban đã tổ chức nhiều chuyến hoằng pháp, giao lưu văn hóa tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đức, Thái Lan, Ấn Độ; chăm lo đời sống tâm linh cho du học sinh và kiều bào.

Dịp này, Trung ương Giáo hội cũng công bố các quyết định và trao Bằng tuyên dương công đức nhằm ghi nhận nỗ lực của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã cống hiến cho công tác hoằng pháp của Giáo hội.

Tuyên truyền hoằng pháp tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương đã phổ biến Kế hoạch hoạt động của Ban Tuyên truyền Hoằng pháp Đại hội X GHPGVN và các chuyên đề thuyết giảng chủ đề Đại hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” và Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN đến chư tôn đức Ban Hoằng pháp.

Chư tôn đức Ban đã có nhiều phát biểu, đóng góp ý kiến định hướng cho công tác tuyên truyền hoằng pháp Đại hội X GHPGVN.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Tuyên truyền Hoằng pháp Đại hội X GHPGVN

Đúc kết hội nghị, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đánh giá cao tinh thần làm việc cùng những ý kiến đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác tuyên truyền hướng đến Đại hội X GHPGVN sắp tới, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho Ban Thư ký tập hợp, biên tập và hệ thống hóa bài giảng mẫu tiêu biểu của chư tôn đức, đăng tải các video clip, tài liệu lên Cổng thông tin Hoằng pháp Trung ương. Từ đây, các chùa, tự viện và các cơ sở Phật giáo trên cả nước có thể dễ dàng tải về, làm tài liệu tham khảo để phổ biến rộng rãi đến Phật tử.

Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Hòa thượng yêu cầu các bài thuyết giảng trong thời gian tới phải xuyên suốt tôn chỉ, chủ đề Đại hội: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, gắn liền với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Một số hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ IX của Ban Hoằng pháp Trung ương:

Lưu niệm sau hội nghị