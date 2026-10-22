Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử

Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM phát biểu trong phiên họp

Thượng tọa Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.HCM cho biết nhân sự của Ban trong nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 60 thành viên, với các phân ban trực thuộc: Phân ban Cư sĩ Phật tử, Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử, Phân ban Phật tử dân tộc, Phân ban Tổ chức sự kiện - Khóa tu, Phân ban Gia đình Phật tử và Tổ Truyền thông.

Tại phiên họp sáng nay, chư tôn đức đã thảo luận và kiện toàn nhân sự các phân ban. Dự kiến, các phân ban trực thuộc sẽ chính thức ra mắt vào dịp lễ tổng kết Phật sự cuối năm 2026 của Ban.

Chư tôn đức các phân ban báo cáo công tác nhân sự

Đáng chú ý, Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.HCM sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử từ nay cho đến tháng 6-2027.

Hội thi dự kiến chia thành 2 vòng: Sơ khảo (tổ chức tại từng khu vực) và Chung khảo. Ban Tổ chức sẽ sớm ra thông báo rộng rãi và công bố đề cương ôn tập để Phật tử các giới có thời gian chuẩn bị chu đáo.

Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.HCM có các phân ban: Phân ban Cư sĩ Phật tử, Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử, Phân ban Phật tử dân tộc, Phân ban Tổ chức sự kiện - Khóa tu, Phân ban Gia đình Phật tử

Cũng tại buổi họp, chư tôn đức đã triển khai kế hoạch hoằng pháp, tuyên truyền hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, theo đúng định hướng của Trung ương Giáo hội.

Thượng tọa Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM cũng chia sẻ thêm, thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục duy trì ổn định các khóa tu Ngày an lạc, đồng thời triển khai kế hoạch hỗ trợ, tái lập một số đạo tràng tại các cơ sở tự viện lâu nay đang thiếu hụt nhân sự hướng dẫn.