Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử
Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM cho Báo Giác Ngộ biết, trong cuộc họp đầu tiên của Ban vào sáng nay, 22-10, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng), Ban đã thống nhất các kế hoạch Phật sự trọng tâm những tháng cuối năm 2026 và định hướng hoạt động cho năm 2027.
Thượng tọa Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.HCM cho biết nhân sự của Ban trong nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 60 thành viên, với các phân ban trực thuộc: Phân ban Cư sĩ Phật tử, Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử, Phân ban Phật tử dân tộc, Phân ban Tổ chức sự kiện - Khóa tu, Phân ban Gia đình Phật tử và Tổ Truyền thông.
Tại phiên họp sáng nay, chư tôn đức đã thảo luận và kiện toàn nhân sự các phân ban. Dự kiến, các phân ban trực thuộc sẽ chính thức ra mắt vào dịp lễ tổng kết Phật sự cuối năm 2026 của Ban.
Đáng chú ý, Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử TP.HCM sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử từ nay cho đến tháng 6-2027.
Hội thi dự kiến chia thành 2 vòng: Sơ khảo (tổ chức tại từng khu vực) và Chung khảo. Ban Tổ chức sẽ sớm ra thông báo rộng rãi và công bố đề cương ôn tập để Phật tử các giới có thời gian chuẩn bị chu đáo.
Cũng tại buổi họp, chư tôn đức đã triển khai kế hoạch hoằng pháp, tuyên truyền hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, theo đúng định hướng của Trung ương Giáo hội.
Thượng tọa Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM cũng chia sẻ thêm, thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục duy trì ổn định các khóa tu Ngày an lạc, đồng thời triển khai kế hoạch hỗ trợ, tái lập một số đạo tràng tại các cơ sở tự viện lâu nay đang thiếu hụt nhân sự hướng dẫn.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ban-hoang-phap-huong-dan-phat-tu-ghpgvn-tphcm-se-trien-khai-ke-hoach-hoi-thi-giao-ly-phat-tu-post81397.html