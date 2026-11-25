Chương trình nghệ thuật “Sơn La – Bản hòa ca sắc màu” góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Dự chương trình có bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Việt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chá A Của, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tuy mang ý nghĩa riêng nhưng cùng gặp nhau ở giá trị tôn vinh sức mạnh cộng đồng, gìn giữ cội nguồn và phát huy những giá trị tốt đẹp. Đại đoàn kết tạo nên sự gắn bó giữa các cộng đồng; di sản văn hóa lưu giữ những giá trị cha ông trao truyền; văn hóa là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với tương lai.

Với chủ đề “Sơn La – Bản hòa ca sắc màu” chương trình được kết cấu thành 3 chương gồm “Ngọn đuốc soi đường”, “Sơn La bản hòa ca sắc màu” và “Ngày hội non sông”

Thời gian qua, Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao từ cơ sở đến cấp tỉnh, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ, phát huy, trở thành nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của địa phương.

Chương trình mang đến không khí biểu diễn sôi nổi, gần gũi, đậm hơi thở đời sống văn hóa cộng đồng

Tinh thần ấy được thể hiện qua chương trình nghệ thuật “Sơn La - Bản hòa ca sắc màu” với thời lượng khoảng 90 phút, quy tụ các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La và đông đảo diễn viên quần chúng.

Các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, nhạc cảnh, hát múa và liên khúc phức hợp được dàn dựng liên hoàn, tạo nên câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt về văn hóa và con người Việt Nam.

Các tiết mục nghệ thuật lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, gửi gắm niềm tin và khát vọng phát triển quê hương

“Sơn La - Bản hòa ca sắc màu” mở đầu bằng hành trình hơn 80 năm phát triển của nền văn hóa Việt Nam, từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” được khắc họa như sợi chỉ đỏ, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống dân tộc, hun đúc bản lĩnh và khát vọng vươn lên của đất nước.

Các tiết mục nghệ thuật lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, gửi gắm niềm tin và khát vọng phát triển quê hương

Từ dòng chảy văn hóa chung ấy, chương trình đưa khán giả đến với không gian văn hóa Sơn La, nơi bản sắc các dân tộc cùng hội tụ, giao hòa. Những sắc màu riêng biệt tạo nên một chỉnh thể đa dạng, vừa thể hiện sức sống của các giá trị truyền thống, vừa gửi gắm niềm tin và khát vọng phát triển của quê hương.

Các tiết mục đưa khán giả trở về với những dấu mốc lịch sử, truyền thống cách mạng và hành trình xây dựng, phát triển quê hương Sơn La

Mạch cảm xúc được nối tiếp bằng thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đại biểu, người dân và du khách hòa vào Vòng xòe đại đoàn kết trong không khí vui tươi

Không khí đêm nghệ thuật khép lại trong Vũ điệu kết đoàn và vòng xòe đoàn kết, với sự hòa nhịp của các đại biểu, nghệ sĩ và đông đảo nhân dân.

Những vòng xòe nối dài không chỉ tạo nên điểm nhấn cho chương trình mà còn gửi gắm thông điệp về sự gắn bó, đồng lòng giữa các dân tộc, khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi của Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2026.

Dịp này, UBND tỉnh Sơn La công bố hai danh hiệu tại Giải thưởng Du lịch thế giới năm 2026 (World Travel Awards). Tà Xùa được vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026”; Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nhận danh hiệu “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á năm 2026”.

Những danh hiệu này tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Sơn La đối với du khách trong nước và quốc tế.