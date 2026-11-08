'Bản hòa ca đất Việt' của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội

Tham gia Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026, do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức từ ngày 6 đến 12-11, tại Thái Nguyên, chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Bản hòa ca đất Việt”, do Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Bích Hạnh (NSND Hồng Hạnh), Giám đốc Nhà hát chỉ đạo nghệ thuật cùng sự tham gia của các nghệ sĩ đã có buổi biểu diễn báo cáo tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội.

Dự chỉ đạo buổi báo cáo chương trình nghệ thuật tham dự cuộc thi, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan, đơn vị đánh giá cao tài năng, tư duy sáng tạo và tâm huyết của những nghệ sĩ mang quân hàm trong sứ mệnh bảo tồn, phát huy giá trị di sản âm nhạc dân tộc, phục vụ bộ đội, nhân dân và vươn mình ra thế giới.

Mang tinh thần hào khí non sông, 3 tác phẩm hòa tấu mở đầu chương trình “Bản hòa ca đất Việt” đã mở ra một không gian âm nhạc hoành tráng, nơi truyền thống và hiện đại giao hòa một cách tinh tế qua các tác phẩm “Âm vang non nước” (do Trung tá Nguyễn Tùng là tác giả và chỉ huy); “Giang sơn gấm vóc” (Đại tá, NSƯT Trần Quốc Đạt sáng tác); “ASEAN - Tinh hoa hội tụ” (Trung tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác), với tác phẩm này, âm nhạc Việt Nam mở vòng tay đón nhận, giao thoa tinh hoa các dân tộc Đông Nam Á. Đây chính là minh chứng rõ nét cho tư duy đối ngoại văn hóa sắc bén của những nghệ sĩ Quân đội, mang âm nhạc truyền thống làm nhịp cầu hữu nghị, hướng tới tương lai hòa bình, thịnh vượng và cùng phát triển.

Nếu phần hòa tấu là bức tranh toàn cảnh về non sông, thì phần thi độc tấu nhạc cụ lại là những lát cắt cận cảnh và đầy nội tâm về con người Việt Nam qua đôi bàn tay điêu luyện của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Hai tiết mục đàn tranh của Trung tá QNCN Đỗ Thị Huyền đưa người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc trong “Phận tò vò” (NSND Huỳnh Tú sáng tác) - nơi tiếng đàn cuộn lên như cuộc đấu tranh nội tâm để thoát khỏi mối tơ vò số phận đến không gian êm ả, mênh mang và thơ mộng của “Nghiêng nghiêng mây gió, lô xô non ngàn” (Trung tá Tạ Duy Tuấn sáng tác).

Hai tiết mục đàn bầu của Trung úy QNCN Ngô Diệu Linh lại chọn cách chạm đến tầng sâu cảm xúc qua “Khóc… Tố Như” (NSND Huỳnh Tú) cảm tác từ thơ Nguyễn Du. Tiếp nối sau đó là âm hưởng văn Chăm huyền bí trong “Bình minh tháp cổ” (Trung tá Nguyễn Tùng sáng tác) khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa Việt.

Với tiếng sáo trúc, Thiếu tá QNCN Hà Công Cương đưa đến 2 tác phẩm “Vượt sóng” (NSƯT Đinh Linh, phối khí Phan Trọng Quang) và “Tiếng sáo lưng trời” (tác giả Phan Trọng Quang) mang đến một sức mạnh nội lực bùng nổ. Tiếng sáo lúc cuộn trào, lúc rít lên như bão tố giữa biển khơi chính là biểu tượng cho ý chí kiên cường, lòng can đảm phi thường của con người trước thử thách.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thu Huyền bên cây đàn tam thập lục mang đến tác phẩm “Rặng cây trước gió” (NSƯT Đinh Linh) và “Sa mạc huyền bí” (tác giả Bình Văn) khắc họa hình ảnh rặng cây sừng sững hiên ngang trước bão giông - hình tượng đẹp đẽ về sức sống bất khuất của dân tộc và kỹ thuật điêu luyện trong cho thấy biên độ sáng tạo rộng mở của nghệ sĩ Quân đội.

Hai tác phẩm đàn tỳ bà của Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thanh Huyền “Dạ nguyệt hoài nhân” (Trung tá Nguyễn Tùng sáng tác) uyển chuyển kết nối không gian miền sông nước Nam Bộ, cùng bức tranh đa sắc màu văn hóa Bắc Bộ và Trung Bộ trong nhịp trống cơm của tác phẩm “Sắc màu” (Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh sáng tác).

Trung tá QNCN Ngô Duy Thông với cây đàn K’ni đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thổi bùng ngọn lửa đại ngàn qua “Giai điệu Tây Nguyên” và “Rừng thiêng”. Tiếng đàn “biết nói” vừa linh thiêng kết nối thần linh, vừa da diết tiếng lòng lứa đôi bên ánh lửa bập bùng, tái hiện một Tây Nguyên thâm nghiêm, kiêu hãnh và đầy phóng khoáng.

Chương trình "Bản hòa ca đất Việt" diễn ra trong sự hưởng ứng, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Đánh giá về chương trình, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh sức cống hiến, tài năng và tâm huyết sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ trẻ tài năng Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã tạo nên một thế hệ kế cận vững vàng, tràn đầy khát vọng cống hiến. Chương trình vừa mang tính hàn lâm, vừa đậm đà hồn cốt dân gian, là món ăn tinh thần giàu giá trị nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân và công chúng.