Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày phát hành, ca khúc Run Away With Me của Carly Rae Jepsen bất ngờ trở lại đường đua âm nhạc nhờ sự xuất hiện trong bom tấn trò chơi điện tử Grand Theft Auto VI (GTA VI). Theo dữ liệu từ Luminate được Billboard công bố, ca khúc đạt 281.000 lượt phát trực tuyến theo yêu cầu tại Mỹ trong ngày 23/11, tăng gần 1.100% so với thời điểm trước khi trò chơi ra mắt.

Cú tăng trưởng đáng kể này mở ra cơ hội để bản Synth-pop trứ danh từ album E•MO•TION lần đầu tiên góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, sau nhiều năm được cộng đồng yêu nhạc đánh giá là một trong những ca khúc Pop nổi bật nhưng chưa có được thành tích thương mại tương xứng.

Trong game GTA VI, “Run Away With Me” xuất hiện trên đài phát thanh Flash FM và trở thành nhạc nền cho một phân cảnh đáng chú ý trong nhiệm vụ Day Release, khi hai nhân vật Lucia và Jason cùng trải nghiệm cuộc sống tự do tại Vice City. Đặc biệt, phần giai điệu saxophone mở đầu đặc trưng của ca khúc góp phần tạo nên không khí phóng khoáng cho cảnh chơi mô tô nước. Được lồng ghép vào một sản phẩm giải trí có sức lan tỏa lớn đã giúp ca khúc tiếp cận thêm thế hệ người chơi mới, đồng thời đưa tên tuổi Carly Rae Jepsen trở lại các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Sự hồi sinh của Run Away With Me cũng khiến quyết định chọn đĩa đơn mở đường cho album E•MO•TION năm 2015 được nhìn lại, đặc biệt khi ca khúc này từng không được hãng đĩa ưu tiên. Sau thành công toàn cầu của Call Me Maybe năm 2012, Carly Rae Jepsen bước vào giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp với áp lực duy trì sức hút thương mại.

Tuy nhiên, thay vì lựa chọn Run Away With Me làm đĩa đơn mở đường cho E•MO•TION, hãng đĩa School Boy Records/Interscope lại đặt cược vào I Really Like You. Với giai điệu Pop tươi sáng, ca từ đơn giản và phần điệp khúc dễ nhớ, ca khúc được xem là lựa chọn an toàn nhằm tiếp nối công thức từng giúp Call Me Maybe trở thành hiện tượng.

Quyết định này vô tình khiến Carly Rae Jepsen tiếp tục bị gắn với hình ảnh một nghệ sĩ chuyên tạo ra những bản nhạc vui tươi và dễ nghe. Trong khi đó, E•MO•TION lại đánh dấu nỗ lực rõ rệt của nữ ca sĩ trong việc mở rộng giới hạn âm nhạc, hướng đến Synth-pop với những lớp âm thanh phức tạp và cảm xúc trưởng thành hơn.

MV I Really Like You có sự góp mặt của tài tử Tom Hanks, cho thấy hãng đĩa đã đầu tư đáng kể vào chiến dịch quảng bá cho lựa chọn này. Dẫu vậy, ca khúc chỉ đạt vị trí thứ 39 trên Billboard Hot 100, chưa thể tái lập thành công của Call Me Maybe.

Khi Run Away With Me được phát hành làm đĩa đơn thứ hai vào tháng 7/2015, thời điểm tạo hiệu ứng truyền thông đã phần nào trôi qua. Dù nhận được sự yêu mến từ giới phê bình và cộng đồng người nghe nhạc Pop, tác phẩm vẫn không đạt được sức lan tỏa thương mại tương xứng. Theo thời gian, bài hát trở thành một “viên ngọc ẩn” trong sự nghiệp của Carly, được cộng đồng yêu nhạc đánh giá cao nhưng chưa thực sự chạm đến đông đảo khán giả đại chúng.

Sự hồi sinh của Run Away With Me nhờ GTA VI đã khiến câu chuyện năm 2015 được nhìn nhận lại dưới một góc độ khác. Nếu được lựa chọn làm đĩa đơn mở đường, ca khúc có thể đã giúp Carly Rae Jepsen giới thiệu sớm hơn màu sắc âm nhạc mà cô theo đuổi trong E•MO•TION, thay vì tiếp tục bị nhận diện qua công thức ngọt ngào của Call Me Maybe.

Dù không thể khẳng định một lựa chọn phát hành khác sẽ thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của nữ ca sĩ, sự chú ý dành cho Run Away With Me hiện tại cho thấy sức sống lâu dài của một tác phẩm từng không được khai thác hết tiềm năng thương mại.