Bản hit 'Gói con tim làm quà' được làm mới bằng đoạn rap của Gonzo Thái Nam

Là bài hát nhạc phim đầu tiên được phát hành của "Bò sữa bay", "Gói con tim làm quà" nhanh chóng trở thành bản hit không lâu trước khi bộ phim ra mắt, hiện tại đạt hơn 11 triệu view trên nền tảng Youtube. Ca từ mộc mạc, giai điệu ngọt ngào qua phần sáng tác và thể hiện của nam chính Nguyễn Hùng, ca khúc tiết lộ hàng loạt lát cắt lãng mạn đầu tiên của chuyện tình giữa tổng tài mafia Quốc Quân (Võ Điền Gia Huy) và nàng thơ nhà khoa học Linh San (Ngọc Xuân), khiến khán giả mong chờ từng ngày đến khi phim ra rạp.

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân trong đám cưới ở "Bò sữa bay"

Trong bản phim chiếu rạp, "Gói con tim làm quà" gắn liền một cảnh quay cực kỳ quan trọng, đó là khung cảnh đám cưới của Quốc Quân và Linh San. Giữa không gian rực sắc đỏ, ai cũng hân hoan, chỉ riêng chú rể Quốc Quân vừa hát bản tình ca vừa ôm mối sầu trĩu nặng tâm tư. Màn diễn xuất nội tâm tinh tế và mãnh liệt của Võ Điền Gia Huy khiến cảnh phim chạm vào niềm xúc động của số đông khán giả.

Ở MV "Gói con tim làm quà" phiên bản mới, khán giả một lần nữa được thưởng thức lại cảnh phim giàu ưu tư như vậy. Mỹ nam 9X tiết lộ đây cũng là cảnh quay anh thích nhất ở "Bò sữa bay". Với anh, đạo diễn dàn dựng sự trái ngược giữa tâm lý của Quân với mọi người xung quanh một cách thú vị, cho thấy ngay cả trong ngày vui hạnh phúc của mình, Quân cũng cảm thấy tựa như vừa đánh mất điều gì vô cùng quan trọng.

Võ Điền Gia Huy lý giải thêm: “Đó là đám cưới của chính Quân, người con gái mà anh đã mong muốn được cưới làm vợ suốt cả tuổi trẻ cuối cùng cũng ở bên anh. Nhưng trái với niềm vui mà mọi người kỳ vọng, Quân không thể thực sự hạnh phúc. Giữa bầu không khí tưng bừng ấy, dường như anh đang chìm trong những tâm tư và nỗi buồn của riêng mình.

Gonzo Thái Nam (trái) viết lời và thể hiện phần rap ở phiên bản mới của MV "Gói con tim làm quà"

Tôi rất tâm đắc với phân cảnh này bởi nó cho tôi cơ hội thể hiện diễn xuất nội tâm thông qua âm nhạc. Bề ngoài, Quân vẫn đứng hát giữa một đám cưới vui vẻ, nhưng sâu bên trong, chỉ anh mới hiểu rõ mối quan hệ thực sự giữa mình và cô gái ấy. Liệu cô ấy có thực sự yêu mình? Đám cưới hôm nay có phải là lựa chọn xuất phát từ sự tự nguyện của cô ấy hay không? Chính những câu hỏi không có lời giải đáp ấy khiến Quân mang tâm trạng nặng nề ngay trong ngày lẽ ra phải hạnh phúc nhất cuộc đời mình”.

Cùng với MV phiên bản mới, nhà sản xuất gây bất ngờ khi tiết lộ giọng hát của Quốc Quân ở cảnh phim đám cưới này thực chất được thể hiện bởi đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Võ Điền Gia Huy từng bày tỏ tiếc nuối khi không thể trực tiếp khoe giọng hát thật của mình trên màn ảnh. Anh cho biết bản phối của "Gói con tim làm quà" chỉ được gửi đến ít ngày trước khi cảnh phim được bấm máy, do đó anh không kịp học thuộc lời. “Nếu thuộc lời, tôi sẽ hát ngay”, anh nói.

Vẫn trên nền nhạc tha thiết, ca từ giàu tính tự sự, "Gói con tim làm quà" bản mới được làm đầy thêm cảm xúc bằng đoạn rap mới được đưa vào. Từng câu chữ không chỉ là lời thủ thỉ người con trai tỏ bày tình cảm với cô gái anh nhất mực chung tình, còn là lời tâm tình, chiêm nghiệm về biết bao tiếc nuối của cuộc tình tuổi trẻ.

Việc viết và thể hiện đoạn rap này được giao cho Gonzo Thái Nam - một trong những diễn viên của "Bò sữa bay". Nam rapper - diễn viên cho hay đoạn rap ban đầu lấy cảm hứng từ lá thư tay Quân gửi San khi anh đang thụ án, hồi tưởng về những tháng ngày tươi đẹp trong quá khứ và thổ lộ niềm tiếc nuối cho những gì đã vụt mất.

Tuy nhiên, Gonzo vẫn tìm kiếm thêm một yếu tố đột phá hơn. Do đó, anh đã sửa lại và thay đổi cách tiếp cận, sử dụng phần rap để khai thác một tầng nghĩa khác của hình ảnh "gói con tim làm quà".

Trước đó, khi thưởng thức "Bò sữa bay" tại rạp chiếu, không ít fan của cặp đôi Quân - San bày tỏ sự tiếc nuối vì cảnh phim San đến trại giam thăm Quân bị bỏ ngỏ, để lại bao câu hỏi về cái kết của cặp đôi này. Đáp lời người hâm mộ, nhà sản xuất gửi gắm câu trả lời qua MV mới của "Gói con tim làm quà".

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt (thứ hai từ trái sang), là người thể hiện giọng hát của Quốc Quân trong phim

Cảnh phim vốn đã bị cắt khỏi phần sau của phim nay được đưa vào đoạn kết của MV. Trong khi Quân lòng đầy tự trách, không có mặt mũi nào để gặp San, thì San lại chủ động đến thăm anh. Cả hai chỉ im lặng, nhưng gửi gắm bao lời tâm sự qua đôi mắt ngấn lệ da diết nhìn nhau, qua từng cái tay khẽ chạm tay qua ô cửa kính.

Không thể phủ nhận, những ngày qua, mối tình đơn phương Quân dành cho San trong "Bò sữa bay" trở thành tâm điểm của màn ảnh Việt. Câu chuyện của phim cũng là một phần mà hai diễn viên Võ Điền Gia Huy - Ngọc Xuân dành nhiều sự tâm huyết trong quá trình nhập vai.

Trước rất nhiều câu hỏi dành cho sự chung tình mà Quân hướng về San, Võ Điền Gia Huy kể, những ngày đầu chuẩn bị cho vai diễn, anh cùng đạo diễn và Ngọc Xuân đã bàn với nhau về xuất thân, bối cảnh của hai nhân vật. Theo đó, Quân và San từ nhỏ lớn lên bên nhau qua, cùng đi nhiều giai đoạn, hai gia đình làm ăn chung từ lâu. San chỉ nghĩ họ là anh em, nhưng với Quân, San là cô gái anh chọn làm vợ.

Gia đình Quân từng rời khỏi Mộc Châu, Quân cũng từng có những mối tình khác, nhưng sau cùng, anh nhận ra chỉ có San mới là người anh yêu. Anh trở về mảnh đất này để chinh phục cô gái này. “Với tôi, Quân không sai khi yêu. Anh là người yêu chân thành, những gì anh làm cho San đều xuất phát từ mong muốn khiến cô ấy vui vẻ, không phải vì đòi hỏi hay mong cầu điều gì”, nam diễn viên trải lòng.

Cùng với "Gói con tim làm quà", các ca khúc khác làm thành một thứ ngôn ngữ kể chuyện quan trọng trong "Bò sữa bay". Đôi khi, lời hát đại diện cho tiếng lòng của nhân vật. Trong khi, cách lồng nhạc độc đáo cũng giúp đạo diễn truyền tài câu chuyện bằng cách kể đầy sáng tạo giữa thị trường rạp Việt.

Sau những ngày ra mắt đầu tiên, "Bò sữa bay" trở thành tiêu điểm thảo luận của điện ảnh Việt, từng nhân vật và diễn viên của phim cũng có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Phim đưa Nguyễn Phạm Thành Đạt trở thành đạo diễn trẻ nhất có phim chiếu rạp tại Việt Nam.