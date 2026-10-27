Bạn hiểu gì về bệnh não mô cầu?
Bệnh não mô cầu có thể diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng. Cùng kiểm tra kiến thức về đường lây, dấu hiệu cảnh báo, vaccine và cách phòng bệnh.
Bệnh não mô cầu do tác nhân nào gây ra?
Vi khuẩn Neisseria meningitidis
Virus cúm A
Vi khuẩn phế cầu
Virus Epstein-Barr
Bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Vi khuẩn này có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và các thể bệnh xâm lấn nguy hiểm khác. Phế cầu cũng có thể gây viêm màng não nhưng là một loại vi khuẩn khác.
Bệnh não mô cầu thường lây truyền qua con đường nào?
Qua muỗi đốt
Qua giọt bắn và dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần
Qua thức ăn sống
Qua tiếp xúc với máu của người bệnh
Vi khuẩn não mô cầu lây truyền chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp hoặc nước bọt khi tiếp xúc gần, kéo dài với người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh.
Dấu hiệu nào có thể cảnh báo bệnh não mô cầu xâm lấn nghiêm trọng?
Sổ mũi nhẹ
Đau đầu thoáng qua
Sốt cao kèm cứng gáy, lú lẫn hoặc ban xuất huyết
Ngứa da
Sốt, đau đầu dữ dội, cứng gáy, rối loạn ý thức và ban xuất huyết có thể là dấu hiệu của viêm màng não hoặc nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu.
Bệnh não mô cầu xâm lấn có thể diễn tiến nhanh và gây tử vong trong thời gian ngắn.
Đúng
Sai
Bệnh não mô cầu xâm lấn có thể tiến triển nghiêm trọng chỉ trong vài giờ, gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn hoặc viêm màng não.
Biện pháp nào giúp phòng ngừa chủ động bệnh não mô cầu?
Tiêm vaccine não mô cầu phù hợp theo khuyến cáo
Tự mua kháng sinh uống định kỳ để phòng bệnh
Chỉ cần đeo khẩu trang là có thể phòng bệnh hoàn toàn
Chỉ cần vệ sinh tay, không cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác
Tiêm vaccine phù hợp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh do các nhóm huyết thanh được vaccine bao phủ. Tuy nhiên, vaccine không bảo vệ tuyệt đối trước tất cả các nhóm não mô cầu.
Người sống cùng nhà với bệnh nhân được xác định mắc bệnh não mô cầu nên làm gì?
Chỉ theo dõi, không cần báo nhân viên y tế nếu chưa có triệu chứng
Tự mua kháng sinh uống trong vài ngày
Liên hệ cơ sở y tế sớm để đánh giá chỉ định kháng sinh dự phòng
Tiêm vaccine rồi có thể bỏ qua mọi hướng dẫn khác
Người tiếp xúc gần với bệnh nhân não mô cầu, đặc biệt người sống cùng nhà hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp, cần được đánh giá y tế sớm để xác định có cần dùng kháng sinh dự phòng hay không.
Người đã tiêm vaccine não mô cầu vẫn có thể mắc bệnh?
Đúng
Sai
Não mô cầu có nhiều nhóm huyết thanh, trong khi mỗi loại vaccine chỉ phòng một số nhóm nhất định. Hiệu quả bảo vệ còn phụ thuộc vào loại vaccine và đáp ứng miễn dịch của từng người. Vì vậy, người đã tiêm vaccine vẫn cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo và thực hiện những biện pháp phòng bệnh khác.
Vì sao không nên chờ ban xuất huyết mới đưa người nghi mắc não mô cầu đi cấp cứu?
Vì ban xuất huyết luôn là biểu hiện của dị ứng thực phẩm
Vì chỉ trẻ nhỏ mới xuất hiện ban xuất huyết
Vì ban xuất huyết chỉ xuất hiện ở giai đoạn hồi phục
Vì ban có thể chưa xuất hiện, trong khi bệnh đã diễn tiến nặng
Ban xuất huyết có thể xuất hiện khi bệnh não mô cầu gây tổn thương mạch máu và rối loạn đông máu, nhưng không phải lúc nào cũng có ngay từ đầu. Người bệnh có thể đã diễn tiến nặng trước khi xuất hiện ban.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/ban-hieu-gi-ve-benh-nao-mo-cau-post1692178.html